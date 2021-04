Κοινωνία

Βίντεο – ντοκουμέντο από ληστεία “εξπρές” σε κατάστημα

Δεκάδες ηλεκτρονικές συσκευές κατάφεραν να κλέψουν μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό, διαρρήκτες που εισέβαλαν σε επιχείρηση

Τουλάχιστον 85 ηλεκτρονικές συσκευές κατάφεραν να κλέψουν μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό, διαρρήκτες που εισέβαλαν τα ξημερώματα της Πέμπτης σε κατάστημα με είδη κινητής τηλεφωνίας στην οδό Στρατηγού Μακρυγιάννη στο Μοσχάτο.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο ο ένας έτρεξε προς το ταμείο όπου έψαχνε τα συρτάρια και βρήκε περίπου 300 ευρώ. Οι δύο συνεργοί άρπαξαν μία προς μία τις ηλεκτρονικές συσκευές, ενώ είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους με κουκούλες και φορούσαν γάντια ώστε να μην αφήσουν δακτυλικά αποτυπώματα.



Χρειάστηκαν 58 δευτερόλεπτα ώστε να κλέψουν 85 κινητά, τάμπλετ και φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές.



Έξω από τα κατάστημα υπήρχε συνεργός που κρατούσε τσίλιες και σε κοντινή απόσταση τους περίμενε ένα πέμπτο άτομο με αυτοκίνητο.



Oι διαρρήκτες έσπασαν τη τζαμαρία του καταστήματος με το μεταλλικό καπάκι από ένα φρεάτιο. Πήραν και το καλάθι από περίπτερο για να βάλουν σε αυτό τα κλοπιμαία.



Λίγα λεπτά αργότερα έφτασαν οι αστυνομικοί, όμως οι δράστες είχαν χαθεί στο σκοτάδι.