Επιστροφή του “Γιαβούζ” στην Ανατολική Μεσόγειο

Νέα ένταση στα ελληνοτουρκικά, ενόψει της επικείμενης συνάντησης Δένδια - Τσαβούσογλου.

Σε νέες προκλήσεις προχωρά η Τουρκία, ενώ ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την επικείμενη συνάντηση του Νίκου Δένδια με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου, στις 14 Απριλίου, στην Άγκυρα.

Στις έρευνες που πραγματοποιούν τα τουρκικά γεωτρύπανα στη Μαύρη Θάλασσα, καθώς και στις έρευνες που σχεδιάζει η Άγκυρα στην Ανατολική Μεσόγειο αναφέρθηκε, μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο A Haber, ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας, Φατίχ Ντονμέζ.

“To Oruc Reis συνεχίζει τις σεισμικές έρευνες του στα ανοιχτά της Αττάλειας. Το Barbaros πήγε για μακροχρόνια συντήρηση και είναι στα ναυπηγεία στην Τούζλα. Τo Γιαβούζ ολοκληρώνει τις προμήθειες του και σύντομα θα επιστρέψει στις προγραμματισμένες του εργασίες στην Ανατολική Μεσόγειο”, δήλωσε, χαρακτηριστικά, ο Φατίχ Ντονμέζ.

