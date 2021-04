Κόσμος

Πυροβολισμοί στο Καπιτώλιο (βίντεο)

Συναγερμός σήμανε στην Ουάσινγκτον. Αυτοκίνητο “έπεσε” πάνω σε οδόφραγμα και αστυνομικοί άνοιξαν πυρ.

Συναγερμός σήμανε στην Ουάσινγκτον, όταν αυτοκίνητο προσέκρουσε με ταχύτητα πάνω σε οδόφραγμα της Αστυνομίας έξω από το Καπιτώλιο, τραυματίζοντας δύο αστυνομικούς.

Ο οδηγός του οχήματος πυροβολήθηκε από άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας. Σύμφωνα με το Associated Press, που επικαλείται αστυνομικές πηγές, ο οδηγός του αυτοκινήτου, διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ένας αστυνομικός μεταφέρθηκε με περιπολικό στο νοσοκομείο, ενώ ο δεύτερος δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες επί τόπου.

Η περιοχή αποκλείστηκε και κανείς δεν επιτρεπόταν να εισέλθει ή να εξέλθει από τα κτήρια του συγκροτήματος.

Το επεισόδιο σημειώθηκε τρεις μήνες μετά την εισβολή στο Καπιτώλιο ακροδεξιών που προσπάθησαν να εμποδίσουν την επικύρωση της νίκης Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές.

