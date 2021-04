Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Self test: Οδηγίες αυτοαπομόνωσης αν βγει θετικό στον ιό

Αναλυτικές οδηγίες για την αυτοαπομόνωση από τον επίκουρο καθηγητή Γκίκα Μαγιορκίνη, εάν κάποιος βρεθεί θετικός μετά το ατομικό τεστ.

Στην αυτοαπομόνωση που πρέπει να ακολουθείται στην περίπτωση που κάποιος βγαίνει θετικός το ατομικό τεστ που έχει κάνει στο σπίτι του, αναφέρθηκε απόψε κατά την ενημέρωση του στο υπουργείο Υγείας ο επίκουρος καθηγητής Γκίκας Μαγιορκίνης.

Όπως είπε χαρακτηριστικά εάν κάποιος βρεθεί θετικός μετά το ατομικό τεστ και ζει στο ίδιο σπίτι με άλλους ανθρώπους θα πρέπει να απομονωθεί σε ένα δωμάτιο και να βρίσκεται μακριά από τους υπόλοιπους τις περισσότερες ώρες της ημέρας.

Τα τρόφιμα που χρησιμοποιήθηκαν από τον ασυμπτωματικό φορέα τις τελευταίες δύο ημέρες θα πρέπει να πεταχτούν, ενώ ίδιος θα πρέπει να αποφεύγει την χρήση της κουζίνας.

Ο θετικός τον κορονοϊό φορέας θα πρέπει να φορά μάσκα υψηλής προστασίας όταν κινείται στους κοινόχρηστους χώρους ενός σπιτιού και να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικός όταν χρησιμοποιεί κοινόχρηστη τουαλέτα.

Το ίδιο προσεκτικοί θα πρέπει να είναι και όλοι οι υπόλοιποι που ζουν στο ίδιο σπίτι καθώς δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν την ίδια αντικείμενα στο μπάνιο ούτε τις ίδιες πετσέτες. Ο καθένας θα πρέπει να φέρνει τα ατομικά του αντικείμενα όταν θέλει να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα και το μπάνιο, τόνισε.

Ο ίδιος είπε ότι θα πρέπει να υπάρχουν μισάνοιχτα παράθυρα σε όλο το σπίτι καθώς πλέον και ο καιρός επιτρέπει κάτι τέτοιο. Εφόσον ολοκληρωθεί η περίοδος νόσησης ενός θετικού φορέα του κορονοϊού, θα πρέπει να πλυθούν και να απολυμανθούν οι χώροι στους οποίους απομονώθηκε, δηλαδή το συγκεκριμένο δωμάτιο πριν χρησιμοποιηθεί από τα υπόλοιπα μέλη μιας οικογένειας.

