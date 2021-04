Κοινωνία

Σπιτάκια για αδέσποτα κατασκευάζουν κρατούμενοι φυλακών (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι κρατούμενοι προσφέρονται εθελοντικά για την υλοποίηση του προγράμματος.

Ξύλινα σπιτάκια για αδέσποτα κατασκευάζουν κρατούμενοι τριών φυλακών, στο πλαίσιο μιας ιδιαίτερα ευαίσθητης πρωτοβουλίας, τόσο για την καλύτερη διαβίωση των ζώων, όσο και για την δραστηριοποίηση των κρατουμένων σε έναν τομέα προσφοράς, που είναι βέβαιο πως θα κάνει καλό και στους ίδιους.

Η δράση αυτή είναι αποτέλεσμα συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής, με την Πανελλήνια Φιλοζωϊκή Ομοσπονδία και την «Συμμαχία για την Ελλάδα» και όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΓΓΑΠ, «έχει ως στόχο τη δραστηριοποίηση των κρατουμένων, τη δημιουργική απασχόλησή τους, τη συνεισφορά τους στο κοινωνικό σύνολο και την προετοιμασία για ομαλή επανένταξη στην κοινωνία».

Οι κρατούμενοι προσφέρονται εθελοντικά για την υλοποίηση του προγράμματος, που ήταν ιδέα της προέδρου της Πανελλήνιας Φιλοζωικής Ομοσπονδίας, Ειρήνης Μολφέση, με αφορμή και την Παγκόσμια Ημέρα Αδέσποτων Ζώων στις 4 Απριλίου.

Το πρόγραμμα συντονίζει η Γενική Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής, Σοφία Νικολάου και ξεκίνησε πιλοτικά σε τρία Καταστήματα Κράτησης τα οποία διαθέτουν ξυλουργικά εργαστήρια και συγκεκριμένα στο Κ.Κ. Κορυδαλλού Ι, στο Ε.Α.Κ.Κ.Ν. Κασσαβέτειας και στο Κ.Κ. Αλικαρνασσού τα οποία μπορούν να κατασκευάσουν άμεσα 70 σκυλόσπιτα.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν, αυτή τη στιγμή, 3 σωφρονιστικοί υπάλληλοι και 15 κρατούμενοι ενώ βασικός στόχος είναι η επέκτασή του σε όλα τα Καταστήματα Κράτησης.

Η κ. Ειρήνη Μολφέση ανέλαβε να δώσει τις προδιαγραφές και τα σχέδια για την κατασκευή των σπιτιών για ζώα και έχει την ευθύνη της επιλογής των καταφύγιων στα οποία θα διατεθούν καθώς και την επίβλεψη της αξιοποίησής τους.

Τα 10 πρώτα σπιτάκια για σκύλους θα δοθούν, μετά από επιλογή της Ομοσπονδίας, στο Φιλοζωϊκό Σωματείο Ερέτριας «Ο Αργος», στο Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων ΚΑΖ και στην Φιλοζωϊκή Παρέμβαση Ελληνικού - Αργυρούπολης.

Σύμφωνα με την ΓΓΑΠ, σημαντική είναι η συμβολή του Γιώργου Καλούδη, γενικού διευθυντή της μη κυβερνητικής εταιρείας, «Συμμαχία για την Ελλάδα».

Η Συμμαχία αναλαμβάνει να ευαισθητοποιήσει επιχειρήσεις και οργανισμούς που θα μπορούν να συνδράμουν στην πρωτοβουλία αυτή, ενώ θα σχεδιάσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προβολής και επικοινωνίας της δράσης.