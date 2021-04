Παράξενα

Σκαρφάλωσε σε έναν από τους ψηλότερους ουρανοξύστες της Ευρώπης (βίντεο)

Πλήθος κόσμου παρακολουθούσε τον Βρετανό να αναρριχάται στην κορυφή του ύψους 116 μέτρων κτηρίου, ωστόσο μόλις κατέβηκε... συνελήφθη.

(εικόνα αρχείου)

Ο Τζορτζ Κινγκ, ο 21χρονος που σκαρφάλωσε στον ουρανοξύστη Shard του Λονδίνου, πήρε και πάλι τη ζωή στα χέρια του, στην κυριολεξία, ολοκληρώνοντας με επιτυχία μια επικίνδυνη ελεύθερη solo αναρρίχηση σε έναν από τους ψηλότερους ουρανοξύστες της Ευρώπης, στη Βαρκελώνη, χωρίς τη χρήση σκοινιών ή άλλων μέτρων ασφαλείας.

Πλήθος κόσμου παρακολουθούσε τον Βρετανό να αναρριχάται στην κορυφή του ύψους 116 μέτρων Melia Barcelona Sky Hotel.

Μόλις κατέβηκε από το κτίριο, συνελήφθη και πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με την επιβολή προστίμου.

«Όταν βρισκόμουν στην κορυφή, ένιωθα ότι επρόκειτο για μια άλλη διάσταση της ευτυχίας», είπε ο Κινγκ στο Ρόιτερς. «Όταν συνάντησα την αστυνομία κάτω, το μυαλό μου βρισκόταν ακόμη στα σύννεφα».

Ο Τζορτζ Κινγκ σκαρφάλωσε το ξενοδοχείο της Βαρκελώνης σε περίπου 20 λεπτά.

Το 2019 είχε αναρριχηθεί στο κτίριο Shard, ύψους 310 μέτρων, στο Λονδίνο, τον υψηλότερο ουρανοξύστη στη Βρετανία και πάλι χωρίς κανέναν προστατευτικό εξοπλισμό.