Συνελήφθη o Ομέρ Φαρούκ Γκεργκερλίογλου (βίντεο)

Η ανάρτηση του γιου του στο Twitter για την σύλληψη του πατέρα του.

Ένας βουλευτής του φιλοκουρδικού Δημοκρατικού Κόμματος των Λαών (HDP), ο οποίος εξέπεσε του αξιώματός του και βρίσκεται αντιμέτωπος με ποινή φυλάκισης, συνελήφθη σήμερα από την αστυνομία, ανακοίνωσε ο γιος του.

«Ήρθαν να συλλάβουν τον πατέρα μου» στο σπίτι του στην Άγκυρα, ανέφερε στο Twitter ο Σαλίχ Γκεργκερλίογλου, γιος του Ομέρ Φαρούκ Γκεργκερλίογλου, εκλεγμένου βουλευτή του HDP, του οποίου αφαιρέθηκε η βουλευτική του ιδιότητα στις 17 Μαρτίου. «Δεν τον άφησαν καν να φορέσει τα παπούτσια του πριν τον πάρουν», πρόσθεσε ο Σαλίχ Γκεργκερλίογλου.

