Υγεία - Περιβάλλον

“Πάγος” από την Ολλανδία στο εμβόλιο της AstraZeneca

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι απάντησε η φαρμακοβιομηχανία AstraZeneca στις ολλανδικές Αρχές.

Μετά τη Γερμανία και η Ολλανδία σταματά τη χορήγηση του εμβολίου της AstraZeneca για άτομα κάτω των 60 ετών, αφού δεν φαίνεται να αρκείται στις μέχρι τώρα διαβεβαιώσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων σχετικά με τα θρομβοεμβολικά επεισόδια.

Η απόφαση ελήφθη σήμερα έπειτα από τον θάνατο γυναίκας που έλαβε το εμβόλιο, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας.

Η υπηρεσία της Ολλανδίας που είναι αρμόδια για την αναφορά παρενεργειών από τα φάρμακα, το κέντρο Lareb, ανακοίνωσε σήμερα πως έλαβε αναφορές πέντε περιπτώσεων εκτεταμένων θρομβώσεων με χαμηλό αριθμό αιμοπεταλίων μετά τη χορήγηση του εμβολίου της AstraZeneca, συμπεριλαμβανομένης της γυναίκας που πέθανε. Το κέντρο πρόσθεσε ότι τα συμβάντα αυτά συνέβησαν 7 έως 10 ημέρες μετά τον εμβολιασμό.

«Αυτές είναι γυναίκες ηλικίας μεταξύ 25 και 65 ετών. Τρεις ασθενείς είχαν εκτεταμένες πνευμονικές εμβολές. Μια πέθανε και μια είχε επίσης εγκεφαλική αιμορραγία», ανέφερε.

Έτσι, περίπου 10.000 προγραμματισμένα ραντεβού για εμβολιασμούς θα ακυρωθούν ως αποτέλεσμα της απόφασης, ανέφερε το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων ANP.

Από την πλευρά της η αγγλο-σουηδική φαρμακευτική βιομηχανία AstraZeneca ανακοίνωσε πως συνεργάζεται με τις ολλανδικές αρχές για να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερωτήματα έχουν.

«Οι αρχές στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα οφέλη από τη χρήση του εμβολίου μας για την προστασία των ανθρώπων από αυτόν τον θανατηφόρο ιό υπερτερούν σημαντικά των κινδύνων σε όλες τις ηλικιακές ομάδες», ανέφερε η εταιρεία.

Περίπου 400.000 άνθρωποι εμβολιάστηκαν με το εμβόλιο της AstraZeneca στην Ολλανδία κατά την περίοδο αυτή και οι αναφορές «φαίνονται συγκρίσιμες με άλλες αναφορές στην Ευρώπη», τόνισε το Lareb.

Απ' το ξέσπασμα της πανδημίας η Ολλανδία μετρά περίπου 1,2 εκατομμύρια καταγεγραμμένα κρούσματα και περισσότερους από 16.500 θανάτους.

Διαβάστε επίσης

Εμβόλιο AstraZeneca: Δεκάδες περιπτώσεις θρόμβωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο

Εμβόλιο AstraZeneca: Νέα εξέλιξη για τον θάνατο στο Ίλιον (βίντεο)