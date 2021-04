Πολιτική

Το ΥΠΕΞ για την διαχείριση των υδάτων του Νείλου

Η θέση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών για την εξεύρεση μιας αμοιβαία ικανοποιητικής λύσης.

«Η Ελλάδα σταθερά προσηλωμένη στις αρχές του Διεθνούς Δικαίου και στην ειρηνική επίλυση των διαφορών, θεωρεί ότι οποιεσδήποτε διαφορές όσον αφορά ζητήματα που αφορούν τη διασυνοριακή ροή υδάτων και τη διαχείριση τους θα πρέπει να επιλύονται στη βάση των αρχών αυτών, λαμβάνοντας υπόψη και τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις» επισήμανε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με το ζήτημα της διαχείρισης των υδάτων του Νείλου και συνέπειες που θα είχαν στην περιφερειακή ασφάλεια μονομερείς ενέργειες ενός εκ των κρατών της περιοχής.

Επίσης, ο Αλέξανδρος Παπαϊωάννου τόνισε πως «βασικός γνώμονας για την εξεύρεση μιας αμοιβαία ικανοποιητικής λύσης αποτελεί η προώθηση ενός εποικοδομητικού διαλόγου, καθώς και η αποφυγή μονομερών ενεργειών όσον αφορά τη διαχείριση των υδάτων του Νείλου, ενεργειών που μπορούν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις για την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα, καθώς και για την ευημερία του συνόλου των ενδιαφερομένων κρατών».