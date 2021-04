Κοινωνία

Lockdown: Θρίλερ με το άνοιγμα των καταστημάτων σε 3 περιοχές

Ανατροπή, στο παρά πέντε, μετά από εισήγηση των λοιμωξιολόγων στην κυβέρνηση.

Κλειστά φαίνεται πως θα παραμείνουν τα καταστήματα λιανεμπορίου σε Θεσσαλονίκη, Κοζάνη και Αχαΐα με σχετική εισήγηση των λοιμωξιολόγων.

Προηγήθηκε συνεδρίαση - θρίλερ, η οποία διήρκεσε πάνω από δυο ώρες. στην οποία συμμετείχαν ως παρατηρητές οι υπουργοί Άδωνις Γεωργιάδη και Βασίλης Κικίλιας. Λόγω της ιδιαίτερα κακής επιδημιολογικής εικόνας των τριών περιοχών, οι λοιμωξιολόγοι είπαν "όχι" στο άνοιγμα των καταστημάτων.

Παράλληλα, εισηγήθηκαν να μην επιτραπούν οι διαδημοτικές μετακινήσεις των πολιτών σε αυτές τις τρεις περιοχές. Σημειώνεται πως από τα 3.080 σημερινά κρούσματα, στη Θεσσαλονίκη καταγράφηκαν 350, στην Αχαΐα 141 και στην Κοζάνη 94.

"Καμπανάκι" για Θεσσαλονίκη, Αχαΐα και Κοζάνη, όπου τα κρούσματα είναι αυξημένα έκρουσε και ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς. Ζήτησε πιστή και αυστηρότατη τήρηση των μέτρων απ' όλους τους κατοίκους , «ώστε να μη δούμε το χειρότερο σενάριο».

Κατά κοινή ομολογία Χαρδαλιά, Μαγιορκίνη και Παπαευαγγέλου η Θεσσαλονίκη είναι πλέον από τις περιοχές που δημιουργούν ιδιαίτερη ανησυχία στις Αρχές, καθώς η διασπορά του κορονοϊού δείχνει να είναι μεγάλη, ενώ ταυτόχρονα αυξημένη είναι και η πίεση στα νοσοκομεία. Ενδεικτικά στην Θεσσαλονίκη η αύξηση άγγιξε το 28% και τα ενεργά κρούσματα έφτασαν τα 2.000.

