Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Ρωσία: δεκάδες χιλιάδες θάνατοι τον Φεβρουάριο

Παρά το γεγονός ότι η Ρωσία παράγει το δικό της εμβόλιο, η διαδικασία ανοσοποίησης του πληθυσμού προχωρά με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς.

Η ρωσική στατιστική υπηρεσία ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ότι 24.369 θάνατοι στη χώρα τον Φεβρουάριο συνδέονταν με την COVID-19, αριθμός μειωμένος κατά περίπου 35% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα.

Σύμφωνα με τη ROSSTAT, 14.171 άνθρωποι πέθαναν εξαιτίας της COVID-19. Σε άλλες 7.793 περιπτώσεις ανθρώπων που είχε διαγνωστεί πως μολύνθηκαν από τον νέο κορονοϊό, δεν ήταν η COVID-19 η βασική αιτία θανάτου. Σε 2.405 περιπτώσεις, υπάρχουν υποψίες πως το σοβαρό οξύ σύνδρομο του αναπνευστικού που προκαλεί ο νέος κορονοϊός ήταν η βασική αιτία θανάτου, αλλά απαιτούνται περαιτέρω εξετάσεις.

Τον Ιανουάριο του 2021 καταγράφηκαν 37.878 θάνατοι που συνδέονταν με την COVID-19, κατά νεότερο, αναθεωρημένο προς τα πάνω, απολογισμό της ROSSTAT που δημοσιοποιήθηκε χθες.

Οι αριθμοί αυτοί σημαίνουν ότι η πανδημία έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 224.000 ανθρώπους από την εκδήλωσή της, καθώς η ρωσική στατιστική υπηρεσία κατέγραψε πάνω από 160.000 θανάτους εξαιτίας της το 2020.

Ο απολογισμός αυτός είναι κατά πολύ υψηλότερος από αυτόν που ανακοινώνεται από τις αρχές στους καθημερινούς απολογισμούς τους. Κατά τα επίσημα στοιχεία, που αφορούν θανάτους εξαιτίας της COVID-19 που έχουν επαληθευτεί με νεκροψία-νεκροτομή, ο απολογισμός ήταν μέχρι χθες 99.633 νεκροί.

Οι αρχές διαβεβαιώνουν ότι η πανδημία βρίσκεται σε ύφεση στη Ρωσία, με τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να διαβεβαιώνει στα τέλη του Μαρτίου πως η επιδημιολογική κατάσταση στη χώρα του είναι «πολύ καλύτερη» από ό,τι σε άλλες.

Παρά το φονικό δεύτερο κύμα της πανδημίας από το φθινόπωρο και μετά, οι ρωσικές αρχές δε επέβαλαν γενικό περιορισμό, για να προστατεύσουν την οικονομία, που έχει ήδη υποστεί βαρύ πλήγμα από τον αντίκτυπο της υγειονομικής κρίσης.

Το Κρεμλίνο βασίζεται στην εκστρατεία ανοσοποίησης για να νικήσει την πανδημία. Ο κ. Πούτιν, 68 ετών, εμβολιάστηκε στα τέλη Μαρτίου, μακριά από τις κάμερες.

Όμως η Ρωσία, που επίσημα έχει καταγράψει πάνω από 4,5 εκατομμύρια κρούσματα του SARS-CoV-2, απέχει ακόμη πολύ από το να έχει εμβολιάσει μεγάλο μέρος του πληθυσμού της, σχεδόν τέσσερις μήνες αφότου άρχισε να διατίθεται το Sputnik V.

Μόλις 4 εκατομμύρια έχουν λάβει και τις δύο δόσεις του εμβολίου τους, ενώ 6 εκατ. έχουν λάβει τουλάχιστον μία. Με άλλα λόγια έχει ανοσοποιηθεί μόλις το 4% των 145 εκατ. πολιτών της Ρωσίας, ποσοστό πολύ κατώτερο από αυτό στις ΗΠΑ ή στο Ηνωμένο Βασίλειο.