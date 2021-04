Κόσμος

Ταϊβάν: οι Αρχές αναζητούν τα αίτια της σιδηροδρομικής τραγωδίας (εικόνες)

Δεκάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 140 νοσηλεύονται σε νοσοκομεία. Πως ένα φορτηγό προκάλεσε τον εκτροχιασμό της αμαξοστοιχίας.

Εισαγγελείς ζήτησαν να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης του υπεύθυνου ενός εργοταξίου, φορτηγό από το οποίο πιστεύεται ότι προκάλεσε χθες Παρασκευή το χειρότερο σιδηροδρομικό δυστύχημα που έχει σημειωθεί στην Ταϊβάν τις τελευταίες επτά δεκαετίες, με τουλάχιστον 50 νεκρούς.

Συρμός εξπρές συγκρούστηκε με φορτηγό που γλίστρησε από το εργοτάξιο σε πρανές, φθάνοντας πλάι στις σιδηροτροχιές. Ο οδηγός υπάρχουν υποψίες πως δεν είχε τραβήξει σωστά το χειρόφρενο του φορτηγού.

Το τρένο, που μετέφερε σχεδόν 500 επιβάτες, εκτελούσε δρομολόγιο από την Ταϊπέι, την πρωτεύουσα της Ταϊβάν, προς την Τάιτουνγκ, στις ανατολικές ακτές της νήσου, όταν εκτροχιάστηκε σε σήραγγα σε μικρή απόσταση βόρεια από την Χουάλιεν.

Η Γιου Σίου-ντουάν, η επικεφαλής της εισαγγελίας της Χουάλιεν, ανέφερε σε δημοσιογράφους αργά χθες βράδυ ότι κατατέθηκε αίτημα να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης του επικεφαλής του εργοταξίου και ότι το ζήτημα χειρίζεται πλέον το δικαστικό σύστημα.

«Για να προφυλάξουμε τα αποδεικτικά στοιχεία, έχουμε ομάδες εισαγγελικών λειτουργών επιτόπου και ερευνούμε τα σημεία που χρειάζεται», πρόσθεσε η ίδια.

Εργάτες άρχισαν σήμερα να μετακινούν το πίσω μέρος του συρμού, που υπέστη συγκριτικά μικρές ζημιές, σταμάτησε έξω από τη σήραγγα.

Τα βαγόνια του τρένου που υπέστησαν τις μεγαλύτερες ζημιές παραμένουν ακόμα, παραμορφωμένα, μέσα στη σήραγγα.

Η πρόεδρος Τσάι Ινγκ-γουέν αναμένεται να επισκεφθεί σήμερα επιζήσαντες στη Χουάλιεν. Η κυβέρνησή της κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος και έδωσε εντολή οι σημαίες στα δημόσια κτίρια να κυματίζουν μεσίστιες. Σε νοσοκομεία νοσηλεύονται 146 επιβάτες που τραυματίστηκαν στο δυστύχημα.

Η τραγωδία σημειώθηκε την πρώτη ημέρα εορταστικού τριημέρου. Το τρένο ήταν γεμάτο τουρίστες και πολίτες που πήγαιναν στις ιδιαίτερες πατρίδες τους. Στους νεκρούς συγκαταλέγονται ένας υπήκοος Γαλλίας, δύο υπήκοοι Ιαπωνίας, καθώς και ένας κάτοικος του Μακάο, σύμφωνα με τις αρχές.