Φορολογικές δηλώσεις: τα μέτρα – “ανάσα” που σχεδιάζει το ΥΠΟΙΚ

Οι αλλαγές που αναμένονται, μεταξύ άλλων, σε ηλεκτρονικές αποδείξεις, τεκμήρια διαβίωσης, ανείσπρακτα ενοίκια και τέλος επιτηδεύματος.

Το επόμενο διάστημα το οικονομικό επιτελείο αναμένεται να «αποκαλύψει» τις ρυθμίσεις στις οποίες θα προχωρήσει για τις ηλεκτρονικές αποδείξεις, το τέλος επιτηδεύματος, τα τεκμήρια και τα ανείσπρακτα ενοίκια ενόψει και της έναρξης υποβολής των φετινών φορολογικών δηλώσεων.

Η πανδημία και τα δύο lockdown το 2020 επηρέασαν τα εισοδήματα εκατομμυρίων φορολογουμένων, μισθωτών, ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων, επιχειρήσεων και ιδιοκτητών ακινήτων, οι οποίοι είδαν τα εισοδήματα τους να μειώνονται είτε γιατί ανεστάλη η σύμβαση εργασίας τους, είτε γιατί η επιχείρηση παρέμεινε κλειστή για μεγάλο χρονικό διάστημα, είτε γιατί εισέπραξαν μειωμένα ενοίκια. Γι΄ αυτό το λόγο και στο οικονομικό επιτελείο μελετούν όλες τις εναλλακτικές προκειμένου οι φορολογούμενοι, ειδικά όσοι επλήγησαν από την πανδημία, να μην επιβαρυνθούν περαιτέρω.

Όπως δήλωσε πρόσφατα ο υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας, τις επόμενες ημέρες θα παρουσιαστεί μία ολιστική πολιτική της κυβέρνησης αναφορικά με την περίοδο υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, τις δόσεις, τα τεκμήρια, τις αποδείξεις από ηλεκτρονικές συναλλαγές και το τέλος επιτηδεύματος.

Ένα από τα μοντέλα που επεξεργάζεται το υπουργείο Οικονομικών είναι η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων να ξεκινήσει μετά το Πάσχα, δηλαδή εντός του Μαΐου. Όσον αφορά την προθεσμία υποβολής τους, αντί για τις 30 Ιουνίου που λήγει κανονικά, φαίνεται ότι θα παραταθεί έως το τέλος Ιουλίου ή και λίγο αργότερα, αν κριθεί αναγκαίο.

Για την εξόφληση του φόρου εισοδήματος, φαίνεται ότι θα ακολουθηθεί η περσινή «συνταγή»: σε 8 μηνιαίες δόσεις με την πρώτη να καταβάλλεται έως το τέλος Ιουλίου και την τελευταία έως το Φεβρουάριο του 2022. Παράλληλα, όπως και πέρυσι, σχεδιάζεται να δίνεται η δυνατότητα παροχής έκπτωσης στην περίπτωση που ο φόρος εισοδήματος καταβληθεί εφάπαξ. Δεν αποκλείεται μάλιστα η έκπτωση φέτος για την εφάπαξ πληρωμή του φόρου εισοδήματος, να είναι μεγαλύτερη από 2% που ίσχυε πέρυσι.

Οι παρεμβάσεις που επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο αφορούν μεταξύ άλλων:

Ηλεκτρονικές αποδείξεις. Εξαιτίας της πανδημίας, πολλοί φορολογούμενοι δεν κατάφεραν να καλύψουν το 30% του εισοδήματος μέσω των ηλεκτρονικών αποδείξεων, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να πληρώσουν πρόστιμο ίσο με 22% για το ύψος των αποδείξεων που υπολείπονται. Αυτό που εξετάζει το υπουργείο Οικονομικών είναι να μην ισχύσει για φέτος.

Τεκμήρια διαβίωσης. Εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση εργασίας τέθηκε σε αναστολή, επιχειρήσεις οι οποίες παρέμειναν κλειστές με κρατική εντολή αλλά και ιδιοκτήτες ακινήτων που εισέπραξαν μειωμένα ενοίκια, έλαβαν αντίστοιχα ενισχύσεις είτε με τη μορφή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, είτε μέσω της επιστρεπτέας προκαταβολής είτε ως αποζημίωση για τα ενοίκια που δεν εισέπραξαν. Οι παραπάνω ενισχύσεις είναι αφορολόγητες όμως εφόσον προσμετρηθούν θα μπορούν να καλύψουν το εισόδημα που «χάθηκε» το 2020 και έτσι να μην χρειαστεί να πληρώσουν επιπλέον φόρο.

Τέλος επιτηδεύματος. Υπό εξέταση είναι να μην ισχύσει το τέλος επιτηδεύματος για τους νέους αγρότες οι οποίοι συμπλήρωσαν την 5ετία απαλλαγής στα τέλη Δεκεμβρίου του 2019. Δεν αποκλείεται μάλιστα, να αποφασιστεί τελικά η μείωση του τέλους επιτηδεύματος για τις επιχειρήσεις οι οποίες παρέμειναν κλειστές με κρατική εντολή για μεγάλο χρονικό διάστημα το 2020.

Ανείσπρακτα Ενοίκια. Λύση στο πρόβλημα που έχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων ώστε να μην φορολογηθούν για τα ενοίκια που δεν εισέπραξαν πέρυσι φαίνεται ότι θα δώσει ρύθμιση που επεξεργάζεται το υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα με αυτή, οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος για τα ανείσπρακτα ενοίκια. Με αυτό τον τρόπο οι ιδιοκτήτες δεν θα χρειαστεί να προχωρήσουν σε νομικές ενέργειες κατά των ενοικιαστών.

Αργότερα, εντός του καλοκαιριού αναμένεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο γύρω από το ζήτημα της προκαταβολής φόρου που θα κληθούν να πληρώσουν οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν όταν στο υπουργείο Οικονομικών υπάρχει σαφής εικόνα για τα εισοδήματα του 2020 όπως αυτά θα αποτυπωθούν στις φετινές φορολογικές δηλώσεις.

Πηγή: Naftemporiki.gr