Κοινωνία

Lockdown: τα νέα μέτρα που ισχύουν από σήμερα

Τι αλλάζει από σήμερα στις μετακινήσεις. Οι ανατροπές που έφερε η εισήγηση των λοιμοξιολόγων για Θεσσαλονίκη, Κοζάνη και Αχαΐα. Ποιες περιοχές μπαίνουν στο «βαθύ κόκκινο».

Επιτρέπονται από σήμερα, και μόνο για τα Σαββατοκύριακα, οι μετακινήσεις για άσκηση με τη χρήση οχήματος σε υπαίθριο χώρο μέχρι 3 άτομα ή μια οικογένεια. Οι διαδημοτικές μετακινήσεις ανοίγουν από σήμερα πιλοτικά δίνοντας ουσιαστικά τη δυνατότητα για άσκηση εκτός του δήμου κατοικίας μας με τη χρήση του κωδικού 6. Υποχρεωτική θα είναι η χρήση μάσκας, ενώ όπως τονίστηκε κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων θα πρέπει να αποφευχθούν εικόνες συνωστισμού, διότι κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει στην άρση αυτής της δυνατότητας.

Στον αντίποδα όμως, αναστέλλεται η επαναλειτουργία του λιανεμπορίου στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Κοζάνης και Αχαΐας από τη Δευτέρα 5 Απριλίου μέχρι τις 12 Απριλίου, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία.

"Σε συνέχεια έκτακτης συνεδρίασης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι της Covid-19 που πραγματοποιήθηκε χθες, και λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερα ανησυχητική επιδημιολογική εικόνα που παρουσιάζουν οι Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Κοζάνης και Αχαΐας, αποφασίζεται η αναστολή επαναλειτουργίας του λιανεμπορίου από τη Δευτέρα 5 Απριλίου στις τρεις αυτές ΠΕ και έως τη Δευτέρα 12 Απριλίου", αναφέρει η ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας.

Η εισήγηση των ειδικών έγκειται στα επιδημιολογικά δεδομένα των τριών περιοχών. Σύμφωνα με αυτά, όπως ενημέρωσε η καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Βάνα Παπαευαγγέλου, τα νέα κρούσματα στη Θεσσαλονίκη αυξήθηκαν κατά 28% την εβδομάδα που πέρασε, ενώ υπολογίζεται ότι η πόλη της Θεσσαλονίκης έχει περισσότερα από 2.000 ενεργά κρούσματα.

Εξάλλου, για την πορεία ελάφρυνσης των μέτρων ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς είχε προειδοποιήσει, «Χρησιμοποιούμε με φειδώ, με μέτρο, με σύνεση τη δυνατότητα διαδημοτικής μετακίνησης τα Σαββατοκύριακα, έτσι ώστε να μην χρειαστεί να αναγκαστούμε να προχωρήσουμε σε άρση του μέτρου λόγω νέων συγχρωτισμών, λόγω νέων συνωστισμών», ενώ χθες, στην ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας ο κ. Χαρδαλιάς εξήγησε ότι η απόφαση για τις διαδημοτικές μετακινήσεις εντός της περιφερειακής ενότητας λήφθηκε έτσι ώστε οι πολίτες να μην συνωστίζονται για ατομική άσκηση στους λίγους ανοιχτούς χώρους μιας περιοχής. «Δεν μιλάμε για άνοιγμα, αλλά για αναπροσαρμογή δραστηριοτήτων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ποιες περιοχές μπαίνουν στο «βαθύ κόκκινο» από σήμερα

Νέες περιοχές εντάσσονται από σήμερα στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου (βαθύ κόκκινο) μετά από σχετική απόφαση της Επιτροπής. Οι περιοχές αυτές είναι:

η Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς

o δήμος Σερρών

ο δήμος Κόνιτσας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων

ο δήμος Σκύρου της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας

ο δήμος Αστυπάλαιας της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου

ο δήμος Ρόδου της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου

Στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου (βαθύ κόκκινο) εντάσσονται επίσης και η Λέρος αλλά και η δημοτική κοινότητα Γαλατινής της δημοτικής ενότητας Ασκίου του δήμου Βοΐου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, μετά τη λήξη του ειδικού καθεστώτος πρόσθετων περιοριστικών μέτρων και κήρυξης έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.

Παράλληλα από σήμερα τίθενται σε ειδικό καθεστώς πρόσθετων περιοριστικών μέτρων και σε έκτακτη ανάγκη πολιτικής προστασίας, λόγω αυξημένου επιδημιολογικού φορτίου, η Τοπική Κοινότητα Διστράτου του δήμου Κόνιτσας και ο καταυλισμός Ρομά της Τοπικής Κοινότητας Περάματος του δήμου Ιωαννιτών, καθώς και η Δημοτική Κοινότητα Λέκκα του δήμου Δυτικής Σάμου.

Στις περιοχές αυτές ισχύουν τα εξής μέτρα:

Προσωρινή επιβολή περιορισμού κατ' οίκον των κατοίκων και απαγόρευση κυκλοφορίας καθ' όλο το 24ωρο, εξαιρουμένης της κίνησης για λόγους υγείας (sms κωδικός 1) ή για λόγους τροφοδοσίας (sms κωδικός 2 - και με εξαίρεση το διάστημα μεταξύ 18:00 και 06:00 της επόμενης) ή για λόγους εργασίας, (για τις υπηρεσίες που μένουν ανοικτές και με τη σχετική βεβαίωση).

Η μετακίνηση των κατοίκων εκτός των γεωγραφικών ορίων επιτρέπεται για λόγους υγείας και μόνο.

Επίσης, θα ισχύουν τα εξής μέτρα:

Αναστολή λειτουργίας καταστημάτων λιανεμπορίου και υγειονομικού ενδιαφέροντος, με εξαίρεση καταστήματα τροφίμων, φαρμακείων και πρατηρίων υγρών καυσίμων. Από την αναστολή λειτουργίας εξαιρούνται οι υπηρεσίες διανομής προϊόντων (delivery) έως τις 23:00 .

Αναστολή συναθροίσεων/δημόσιων ή κοινωνικών εκδηλώσεων ανεξαρτήτως χώρου ιδιωτικού ή δημόσιου, εσωτερικού ή εξωτερικού.

Αναστολή λειτουργίας λαϊκών αγορών.

Αναστολή θρησκευτικών τελετών, με εξαίρεση κηδείες με την παρουσία έως 9 ατόμων α' βαθμού συγγένειας (sms κωδικός 5) και τέλεση λειτουργιών, λατρευτικών συνάξεων, ιεροπραξιών, μυστηρίων και κάθε είδους θρησκευτικών τελετών, αποκλειστικά και μόνο από τους θρησκευτικούς λειτουργούς και το αναγκαίο βοηθητικό προσωπικό χωρίς την παρουσία άλλων φυσικών προσώπων.

Ακόμη, στο «βαθύ κόκκινο» παραμένουν οι εξής περιοχές: η Περιφέρεια Αττικής, οι Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Βοιωτίας, Εύβοιας, Φθιώτιδας, Ευρυτανίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Πέλλας, Κοζάνης, Λέσβου, Ζακύνθου, Μυκόνου καθώς και ο δήμος Καλυμνίων της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ο δήμος Χίου της Περιφερειακής Ενότητας Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, ο δήμος Ανωγείων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου και ο Δήμος Χανίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης, ο δήμος Ιωαννιτών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, ο δήμος Κατερίνης της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, ο δήμος Αμφίπολης της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών και ο δήμος Βέροιας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ο δήμος Σκιάθου της Περιφερειακής Ενότητας Σποράδων, ο δήμος Καρδίτσας της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, οι δήμοι Καστοριάς και Ορεστίδος της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και ο δήμος Γρεβενών της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Παράλληλα, βγαίνουν» από το επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου (βαθύ κόκκινο) και εντάσσονται στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου (κόκκινο), μετά από σχετική απόφαση της Επιτροπής των Λοιμωξιολόγων, οι εξής περιοχές: η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και ο δήμος Μετσόβου της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.