Υγεία - Περιβάλλον

Βασιλακόπουλος στον ΑΝΤ1: μιλώντας για “άνοιγμα” δίνουμε λάθος μηνύματα

Γιατί θεωρεί υπερβολική την εισήγηση της επιτροπής να μην ανοίξουν τα καταστήματα σε Θεσσαλονίκη, Αχαΐα και Κοζάνη.

Ο καθηγητής Πνευμονολογίας Εντατικής Θεραπείας, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Πρωινοί Τύποι», διευκρίνισε ότι συμφωνεί απόλυτα με τη χαλάρωση των μέτρων, αλλά δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως άνοιγμα γιατί θα δώσει λάθος μηνύματα και μπορεί οι πολίτες να προσέχουν λιγότερο κι αυτό να οδηγήσει μοιραία σε αύξηση των κρουσμάτων.

Όπως εξήγησε στη συνέχεια, ο πιο ενδεδειγμένος τρόπος αντιμετώπισης της πανδημίας είναι το lockdown. Από ένα σημείο και μετά όμως, είναι φυσιολογικό να μη τηρείται με την ίδια συνέπεια, καθώς είναι δικαιολογημένη η κόπωση των πολιτών. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν είναι καλύτερο να επιλέξουμε μια χαλάρωση του lockdown εφόσον αυτή γίνει συντεταγμένα.

Ξεκαθάρισε ότι είναι καλύτερα να μπορούν οι πολίτες να μετακινούνται σε όλη την Αττική για παράδειγμα αντί να συνωστίζονται στις πλατείες, αλλά προειδοποίησε ότι θα πρέπει να υπάρχουν μέτρα για τις παραλίες όπου αναμένεται να υπάρξει συνωστισμός και λόγω του καιρού.

Αναφερόμενος στην εισήγηση της επιτροπής να μην ανοίξουν τα καταστήματα σε Θεσσαλονίκης, Αχαΐα και Κοζάνη, είπε ότι τη θεωρεί υπερβολική αντίδραση και ο ίδιος δε θα πρότεινε αυτό το μέτρο.

Τέλος και μεταξύ άλλων, είπε ότι ο εμβολιασμός στις μεγαλύτερες ηλικίες έχει αποδώσει και γι’ αυτό παρότι τώρα έχουμε περισσότερα κρούσματα, καταγράφονται λιγότεροι θάνατοι από τον περασμένο Νοέμβριο και κάλεσε άσους ηλικιωμένους δεν έχουν εμβολιαστεί ακόμη να το κάνουν.