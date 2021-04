Αθλητικά

Αντετοκούνμπο: “διαστημική” εμφάνιση στον θρίαμβο των Μπακς

Το Μιλγουόκι θριάμβευσε επί του Πόρτλαντ, με τον Greek Freak να κάνει ένα απίστευτο ρεκόρ ευστοχίας!

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι σε ακόμη ένα παιχνίδι... ασταμάτητος, το Μιλγουόκι πανηγύρισε την δεύτερη διαδοχική νίκη του.

Οι Μπακς επιβλήθηκαν των Μπλέιζερς στο Πόρτλαντ με 127-109 και βελτίωσαν σε 31 νίκες-17 ήττες το ρεκόρ τους, το οποίο είναι το τρίτο καλύτερο στην Ανατολή, πίσω από Μπρούκλιν και Φιλαδέλφεια.

Ο "Giannis" αγωνίστηκε για 33 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα με απολογισμό 47 πόντους (18/18 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 11/13 βολές), 12 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο, 3 μπλοκ και 4 λάθη.

Τον "Greek Freak" ακολούθησαν σε απόδοση οι Τζρου Χόλιντεϊ (22 πόντοι και 10 ασίστ) και Κρις Μίντλετον (20 πόντοι), ενώ ο Θανάσης Αντετοκούνμπο χρησιμοποιήθηκε για 7 λεπτά και 38 δευτερόλεπτα και σε αυτό το διάστημα «μάζεψε» δύο ριμπάουντ.