Λιανεμπόριο: αναστολή επαναλειτουργίας σε τρεις περιοχές

Οι Περιφερειακές Ενότητες που δεν θα δουν τα καταστήματά τους να ανοίγουν. Η ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας.

Αναστέλλεται η επαναλειτουργία του λιανεμπορίου στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Κοζάνης και Αχαΐας από τη Δευτέρα 5 Απριλίου μέχρι τις 12 Απριλίου, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία.

"Σε συνέχεια έκτακτης συνεδρίασης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι της Covid-19 που πραγματοποιήθηκε χθες, και λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερα ανησυχητική επιδημιολογική εικόνα που παρουσιάζουν οι Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Κοζάνης και Αχαΐας, αποφασίζεται η αναστολή επαναλειτουργίας του λιανεμπορίου από τη Δευτέρα 5 Απριλίου στις τρεις αυτές ΠΕ και έως τη Δευτέρα 12 Απριλίου", αναφέρει η ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας.

Την ίδια στιγμή όμως, ελεύθερες θα είναι οι διαδημοτικές μετακινήσεις στις ΠΕ Θεσσαλονίκης, Κοζάνης και Αχαΐας, για τα Σαββατοκύριακα, καθώς στην απόφαση της Πολιτικής Προστασίας που δημοσιεύθηκε πριν λίγο αναφέρεται μόνο η αναστολή της επαναλειτουργίας του λιανεμπορίου στις περιοχές αυτές. Υπενθυμίζεται ότι οι διαδημοτικές μετακινήσεις ξεκινούν από σήμερα πιλοτικά δίνοντας ουσιαστικά τη δυνατότητα για άσκηση (SMS 6) εκτός του δήμου κατοικίας με τη χρήση οχήματος, σε υπαίθριο χώρο έως 3 άτομα ή μία οικογένεια.

Το επιδημιολογικό φορτίο εξακολουθεί να είναι επιβαρυμένο σε πολλές περιοχές της χώρας. Ενδεικτικά στην Θεσσαλονίκη η αύξηση άγγιξε το 28% και τα ενεργά κρούσματα έφτασαν τα 2.000.

Έκκληση προς όλους τους αρμόδιους να αναθεωρήσουν τη στάση τους σε ό,τι αφορά την απόφαση που λήφθηκε για αναστολή επαναλειτουργίας του λιανεμπορίου από την Δευτέρα 5/4 στη Θεσσαλονίκη, απευθύνει με σημερινή του ανακοίνωση ο δήμαρχος της πόλης, Κωνσταντίνος Ζέρβας. Στην ανακοίνωσή του, ο κ. Ζέρβας χαρακτηρίζει «αιφνιδιαστική» και «δυσάρεστη» την εξαίρεση της Θεσσαλονίκης από το άνοιγμα του λιανεμπορίου την προσεχή Δευτέρα 5/4, τη στιγμή μάλιστα που «όλοι ανέμεναν το αντίθετο», υπογραμμίζει.

«Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις έκαναν τον προγραμματισμό τους, και μετά από τόσους μήνες πιστής αντιμετώπισης των μέτρων, μήνες οικονομικής ζημίας και κλειστών καταστημάτων, δικαιούνται καλύτερης αντιμετώπισης», σημειώνει χαρακτηριστικά, και τονίζει ότι «οι συνεχείς αλλαγές αποφάσεων και οι ανατροπές απομειώνουν την αξιοπιστία, προκαλούν σύγχυση και εν τέλει υποσκάπτουν τη συλλογική προσπάθεια».

Χαρίτσης: πλήγμα στην κυβερνητική αξιοπιστία

Ως «ένα ακόμα τεράστιο πλήγμα» στην αξιοπιστία της κυβέρνησης, χαρακτηρίζει ο Αλέξης Χαρίτσης την αναστολή λειτουργίας των εμπορικών επιχειρήσεων στη Θεσσαλονίκη, την Κοζάνη και την Αχαΐα, «πριν καν προλάβουν να ανοίξουν, μία μόλις μέρα μετά τις πανηγυρικές ανακοινώσεις για οριζόντιο άνοιγμα του λιανεμπορίου σε όλη την χώρα».

Ο τομεάρχης Ανάπτυξης και Επενδύσεων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφέρει ότι η κυβέρνηση «χωρίς κανέναν σοβαρό σχεδιασμό, πορεύεται αποκλειστικά και μόνο με όρους πρόσκαιρου επικοινωνιακού κόστους και οφέλους» και προσθέτει: «Τα επικίνδυνα επικοινωνιακά πυροτεχνήματα θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία, βαθαίνουν ακόμα περισσότερο την κρίση στην οικονομία, εξαντλούν εντέλει τις αντοχές της ταλαιπωρημένης ελληνικής κοινωνίας».

