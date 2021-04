Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: έκκληση Ζέρβα για άνοιγμα του λιανεμπορίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο δήμαρχος της Θεσσαλονίκης, κάνει λόγο «αιφνιδιαστική» και «δυσάρεστη» εξαίρεση από το άνοιγμα του λιανεμπορίου την προσεχή Δευτέρα.

Έκκληση προς όλους τους αρμόδιους να αναθεωρήσουν τη στάση τους σε ό,τι αφορά την απόφαση που λήφθηκε για αναστολή επαναλειτουργίας του λιανεμπορίου από την Δευτέρα 5/4 στη Θεσσαλονίκη, απευθύνει με σημερινή του ανακοίνωση ο δήμαρχος της πόλης, Κωνσταντίνος Ζέρβας.

«Σε συνέχεια έκτακτης συνεδρίασης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι κορονοϊού Covid-19 που πραγματοποιήθηκε χθες, Παρασκευή 2 Απριλίου και λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερα ανησυχητική επιδημιολογική εικόνα που παρουσιάζουν οι Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Κοζάνης και Αχαΐας, αποφασίζεται η αναστολή επαναλειτουργίας του λιανεμπορίου από τη Δευτέρα 5 Απριλίου στις τρεις αυτές ΠΕ και έως τη Δευτέρα 12 Απριλίου», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Στην ανακοίνωσή του, ο κ. Ζέρβας χαρακτηρίζει «αιφνιδιαστική» και «δυσάρεστη» την εξαίρεση της Θεσσαλονίκης από το άνοιγμα του λιανεμπορίου την προσεχή Δευτέρα 5/4, τη στιγμή μάλιστα που «όλοι ανέμεναν το αντίθετο», υπογραμμίζει.

«Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις έκαναν τον προγραμματισμό τους, και μετά από τόσους μήνες πιστής αντιμετώπισης των μέτρων, μήνες οικονομικής ζημίας και κλειστών καταστημάτων, δικαιούνται καλύτερης αντιμετώπισης», σημειώνει χαρακτηριστικά, και τονίζει ότι «οι συνεχείς αλλαγές αποφάσεων και οι ανατροπές απομειώνουν την αξιοπιστία, προκαλούν σύγχυση και εν τέλει υποσκάπτουν τη συλλογική προσπάθεια».

Αντιδράσεις από τον εμπορικό κόσμο

Να αναιρέσει την απόφαση για αναστολή λειτουργίας του λιανεμπορίου από τη Δευτέρα 5/4 στη Θεσσαλονίκη, καλεί την κυβέρνηση ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της πόλης (ΕΕΘ), Μιχάλης Ζορπίδης.

«Καλούμε την κυβέρνηση, την ύστατη στιγμή, να αναιρέσει την απόφαση για μη άνοιγμα του λιανεμπορίου, να δώσει την ελπίδα στους χιλιάδες επαγγελματίες της Θεσσαλονίκης και μαζί και την ασφαλή διέξοδο στους Θεσσαλονικείς να κινηθούν σε ασφαλές υγειονομικό περιβάλλον τηρώντας τα μέτρα, που ήδη έχουν εφαρμόσει οι επαγγελματίες», τονίζει ο πρόεδρος του ΕΕΘ με σημερινή του ανακοίνωση.

Τονίζει, ότι «η αιφνιδιαστική απόφαση που λήφθηκε, αποτελεί τεράστιο πλήγμα στην ήδη πληγείσα επιχειρηματικότητα της Θεσσαλονίκης» και προσθέτει ότι «οι αντικρουόμενες και αντιφατικές δηλώσεις των επιστημόνων για την επίδραση του λιανεμπορίου στην εξάπλωση της πανδημίας, αφήνουν αναπάντητα βασανιστικά ερωτηματικά στους επαγγελματίες της Θεσσαλονίκης, ενώ δεν μπορούν να ελεγχθούν απρόβλεπτες αντιδράσεις ανθρώπων που καταστρέφονται. Η υγεία είναι προτεραιότητα μας, αλλά και η επιβίωση μας είναι μέλημα μας».

Διαβάστε επίσης: lockdown - τα νέα μέτρα που ισχύουν από σήμερα