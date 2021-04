Αθλητικά

ΝΒΑ: Ο Κέβιν Ντουράντ θα πληρώσει ακριβά προσωπικά του μηνύματα

Πρόστιμο πολλών δεκάδων χιλιάδων δολαρίων θα πληρώσει ο σταρ του ΝΒΑ. Τα επίμαχα μηνύματα και η απολογία του.

Με πρόστιμο 50.000 δολαρίων τιμώρησε το NBA τον Κέβιν Ντουράντ, για την προσβλητική και υποτιμητική γλώσσα που χρησιμοποίησε ο αστέρας των Μπρούκλιν Νετς σε μηνύματα που απέστειλε μέσω social media στον ηθοποιό Μάικλ Ράπαπορτ.

Ο κωμικός δημοσιοποίησε στο λογαριασμό του στο Twitter φωτογραφίες από αυτά τα προσωπικά μηνύματα, τα οποία περιείχαν ομοφοβική και μισογυνική γλώσσα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ντουράντ, ο οποίος είναι αυτό το διάστημα εκτός δράσης λόγω τραυματισμού, ζήτησε συγγνώμη, λέγοντας, «Λυπάμαι που ο κόσμος είδε τη γλώσσα που χρησιμοποίησα. Αυτό δεν είναι αυτό που πραγματικά θέλω ο κόσμος να βλέπει και να ακούει από μένα, αλλά ελπίζω ότι μπορώ να το ξεπεράσω και να επιστρέψω στο παρκέ».