Τεχνολογία - Επιστήμη

Ρομπότ σε δημοτικά σχολεία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το έργο έχει ήδη εφαρμοστεί πιλοτικά σε πέντε σχολεία της Κρήτης, δύο της Αθήνας καθώς και σε σχολεία των άλλων χωρών της σύμπραξης με πολύ θετικές εντυπώσεις.

Πιο κοντά από ποτέ φαίνεται πως είναι η εκπαιδευτική ρομποτική για τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τα οποία πλέον έχουν τη δυνατότητα εφαρμογής των εκπαιδευτικών εργαλείων που προτείνει το ευρωπαϊκό έργο Erasmus+ KA201 CODESKILROBOTICS το οποίο υλοποιήθηκε με τη σύμπραξη του Net Media Lab Mind-Brain R&D, IPT του ΕΚΕΘΕ «Δημόκριτος», του Διατμηματικού Εργαστηρίου Συστημάτων Ελέγχου και Ρομποτικής (ΕΣΕΡ) του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης, του Κέντρου Εκπαίδευσης και Έρευνας Emphasys Center από την Κύπρο, του εκπαιδευτικού οργανισμού Hansigland από τη Σουηδία και της ΜΚΟ Lifelong Learning Platform από το Βέλγιο. Το έργο έχει ήδη εφαρμοστεί πιλοτικά σε πέντε σχολεία της Κρήτης, δύο της Αθήνας καθώς και σε σχολεία των άλλων χωρών της σύμπραξης με πολύ θετικές εντυπώσεις.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η υπεύθυνη προώθησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων ΠΔΕ Κρήτης - υπ. Διαχείρισης CODESKILL4ROBOTICS ΠΔΕ Κρήτης Αρετή Βουράκη, από το συγκεκριμένο έργο προέκυψαν σημαντικά αποτελέσματα ανάμεσα στα οποία είναι ένας Πρακτικός Οδηγός που αφενός εξοικειώνει τους εκπαιδευτικούς με την κατασκευή και τον προγραμματισμό μικρών ρομπότ δίνοντας ξεκάθαρες οδηγίες για τη χρήση ενός κιτ κατασκευών το οποίο για τις ανάγκες του έργου μετατρέπεται σε εργαλείο διδασκαλίας ενώ ταυτόχρονα προτείνει εκπαιδευτικά σενάρια βασισμένα στο αναλυτικό πρόγραμμα της 5ης και της 6ης τάξης αλλά και ανοιχτά σχέδια μαθήματος για την ανάπτυξη σεναρίων προσαρμοσμένων στις ανάγκες κάθε εκπαιδευτικής ομάδας.

«Πρακτικά οι εκπαιδευτικοί αφού αποκτήσουν όλες τις εισαγωγικές γνώσεις που προτείνονται στις αρχικές ενότητες θα μπορούν να επιλέξουν την εφαρμογή καθοδηγούμενων σεναρίων, που σχετίζονται με τα μαθήματα της Ιστορίας, της Φυσικής, της Μουσικής και της Γεωγραφίας. Για παράδειγμα στη Γεωγραφία οι εκπαιδευτικοί θα έχουν την απαραίτητη υποστήριξη, ώστε να διδάξουν με τη βοήθεια του σεναρίου και του σχεδίου μαθήματος που προτείνονται στον οδηγό, την ενότητα για το ηλιακό σύστημα. Οι μαθητές θα μπορούν να μελετήσουν το ηλιακό σύστημα και τους πλανήτες μέσα από δραστηριότητες και ασκήσεις με την βοήθεια μικρών ρομπότ τα οποία οι ίδιοι οι μαθητές θα έχουν κατασκευάσει νωρίτερα. Οι μαθητές προγραμματίζουν τα ρομπότ ώστε να εκτελούν αποστολές και να ανακαλύπτουν άλλους πλανήτες» δήλωσε η κ. Βουράκη η οποία πρόσθεσε ότι «με τον τρόπο αυτό οι μαθητές θα μπορέσουν να αναπτύξουν δεξιότητες που σχετίζονται με την κριτική σκέψη, την επίλυση προβλημάτων την επικοινωνία και την συνεργασία, αλλά και την δημιουργικότητα και καινοτομία οι οποίες αποτελούν τις πυρηνικές δεξιότητες για την μελλοντική επιτυχία των μαθητών στη ζωή τους».

Το CODESKILLS4ROBOTICS που ολοκληρώθηκε πριν από λίγες ημέρες και τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν σε διαδικτυακή ημερίδα στις Βρυξέλλες -με τη συμμετοχή στελεχών της ΕΕ, επιστημόνων και εκπαιδευτικών- είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα, το οποίο εκτός από τον εκπαιδευτικό οδηγό, ανέπτυξε μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης που αποτελεί σημαντική παρακαταθήκη για την συνέχιση των δράσεων προώθησης της ρομποτικής εκπαίδευσης και μετά την λήξη του έργου. Παράλληλα, λειτουργεί ειδική εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα που καθιστά εύκολη την πρόσβαση σε όλο το εκπαιδευτικό υλικό, περιλαμβάνοντας μαζί με τα εκπαιδευτικά εργαλεία ένα ξεχωριστό πακέτο με αναλυτικές οδηγίες για τη χάραξη ψηφιακής στρατηγικής των σχολείων για τη δημιουργία Digital@schoolclubs.

«Επί της ουσίας κάθε σχολείο έχει υποστήριξη ώστε να σχεδιάσει τη δική του ψηφιακή στρατηγική και να ενισχύσει το ψηφιακό του προφίλ υιοθετώντας τις δραστηριότητες και τα εκπαιδευτικά πακέτα που προτείνει το έργο ενώ παράλληλα θα μπορεί να τονώσει την εξωστρέφεια του, μέσα από συνέργειες που θα μπορούν να προκύψουν με άλλα σχολεία, με φορείς καθώς και ομάδες της κοινωνίας. Το σχολείο αποκτά εμπειρία, οι εκπαιδευτικοί γίνονται μέντορες, διευρύνεται κι εμπλουτίζεται ο εκπαιδευτικός του ρόλος, αφού σε συνεργασία είτε με εργαστήρια πανεπιστημίων, είτε με συλλόγους γονέων, ή και με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, θα μπορεί να αποτελέσει τον πυρήνα ώστε περισσότερες ομάδες να δημιουργούν και να ανακαλύπτουν τα οφέλη της εκπαιδευτικής ρομποτικής» ανέφερε η κ. Βουράκη.

Επιπλέον, όπως εξήγησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η υπεύθυνη προώθησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων ΠΔΕ Κρήτης - υπ. Διαχείρισης CODESKILL4ROBOTICS ΠΔΕ Κρήτης, προτείνεται σχέδιο βιωσιμότητας και υποστήριξης της εφαρμογής των αποτελεσμάτων σε εθνική και ευρωπαϊκή κλίμακα, μετά την επίσημη ολοκλήρωση του, ώστε να μπορέσει γίνει πραγματικότητα το μεγάλο όνειρο: να εισαγάγει την εκπαιδευτική ρομποτική στο επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα.

«Ευχή όλων είναι το έργο CODESKILLS4ROBOTICS να αποτελέσει την έμπνευση για νέες συνέργιες μέσω ευρωπαϊκών δικτύων στην αυγή του νέου Erasmus+ 2021-2027 το οποίο ανέτειλε επισήμως στις 25 Μαρτίου 2021» κατέληξε η κ. Βουράκη.