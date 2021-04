Πολιτική

Μητσοτάκης: η ΠΥΡΚΑΛ θα γίνει ένα νέο κυβερνητικό πάρκο που θα αλλάξει την όψη της πόλης

Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για «ένα εξαιρετικά φιλόδοξο σχέδιο αστικής ανάπλασης» που θα περιλαμβάνει και «έναν καινούριο πνεύμονα πρασίνου».

«Είναι μια σπουδαία ημέρα για τον δήμο Υμηττού -Δάφνης καθώς ανακοινώνουμε την έναρξη ενός εξαιρετικά φιλόδοξου σχεδίου αστικής ανάπλασης. Ενός σχεδίου τόσο προφανούς που το μόνο ερώτημα που πρέπει να μας απασχολήσει είναι γιατί δεν το σκέφτηκε κάποιος νωρίτερα», είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην εκδήλωση για την αξιοποίηση του χώρου στο συγκρότημα των εγκαταστάσεων των εργοστασίων της παλιάς ΠΥΡΚΑΛ στην περιοχή του Υμηττού.

«Είναι ένας χώρος 170 στρεμμάτων στο κέντρο του δήμου, περίκλειστος στον οποίο σήμερα απασχολούνται λίγο παραπάνω από 300 άτομα. Μια βιομηχανική παραγωγή η οποία δεν έχει κανένα λόγο να βρίσκεται εντός αστικού ιστού. Και ταυτόχρονα μια δημόσια διοίκηση η οποία εξακολουθεί να καταλαμβάνει δεκάδες νοικιασμένα κτήρια για να εξυπηρετεί τις ανάγκες της στο κέντρο της Αθήνας», σημείωσε και πρόσθεσε.

«Προσφέρεται λοιπόν στην λογική της δημιουργίας αυτού του νέου κυβερνητικού πάρκου μια μοναδική ευκαιρία, μιας σημαντικής αστικής ανάπλασης η οποία από τη μία θα αλλάξει ουσιαστικά την όψη της πόλης και από την άλλη θα προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες να λειτουργήσει καλύτερα η δημόσια διοίκηση, σε καινούργια κτήρια φιλικά προς το περιβάλλον και φυσικά πολύ πιο φιλικά στους εργαζόμενους».

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι το σχέδιο που έχει εκπονήσει η κυβέρνηση προβλέπει τη δημιουργία ενός καινούργιου πνεύμονα πρασίνου στο κέντρο της πόλης. «Μας δίνεται η δυνατότητα να αποδώσουμε 120 στρέμματα, 80 στρέμματα σε πάρκα και 40 στρέμματα σε κοινόχρηστους χώρους στους πολίτες της Δάφνης και του Υμηττού», είπε.

«Η μετεγκατάσταση των εγκαταστάσεων της πρώην ΠΥΡΚΑΛ, που βρίσκονται στο δήμο Δάφνης - Υμηττού, δεν είναι απλά ένα έργο αστικής ανάπλασης, όπως προσπαθεί να το εμφανίσει ο πρωθυπουργός, αλλά μια πράξη που αποτυπώνει την πορεία υποβάθμισης και διάλυσης ενός στρατηγικής σημασίας κλάδου, όπως είναι αυτός της αμυντικής βιομηχανίας. Το πιο σημαντικό είναι ότι αυτή η πορεία θα συνεχιστεί ανεξάρτητα από την όποια επιλογή μετεγκατάστασης συγκεκριμένων δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Τα «κουφάρια», που αποτέλεσαν και το ντεκόρ της σημερινής κυβερνητικής φιέστας, είναι η εικόνα αυτής της υποβάθμισης, την οποία γνωρίζουν πολύ καλά οι ίδιοι οι εργαζόμενοι της επιχείρησης» αναφέρει το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του.

«Οι εγκαταστάσεις και τα εργοστάσια της πρώην ΠΥΡΚΑΛ οδηγήθηκαν και οδηγούνται στο κλείσιμο, όχι γιατί μειώθηκε η σημασία τους, ούτε γιατί οι παραγωγικές δυνατότητες και λειτουργίες τους δεν είναι αναγκαίες για τους εργαζόμενους και το λαό ή για την αμυντική ικανότητα, αλλά γιατί αυτό υπηρετεί τα μονοπώλια στο χώρο της πολεμικής βιομηχανίας και τους πολεμικούς σχεδιασμούς ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ» επισημαίνει η ανακοίνωση και προσθέτει: «Η οδυνηρή πραγματικότητα του παραγωγικού μαρασμού και απαξίωσης, διάλυσης, κλεισίματος και ιδιωτικοποίησης κρατικών επιχειρήσεων στρατηγικής σημασίας για την οικονομία, την ενέργεια και την άμυνα, όπως τα Ναυπηγεία, ο ΟΤΕ, η ΕΑΒ ή η ΕΛΒΟ, αποτέλεσμα των πολιτικών, που εφάρμοσαν οι ελληνικές κυβερνήσεις ευθυγραμμιζόμενες πλήρως με τις αποφάσεις του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, δεν αφήνουν κανένα περιθώριο παρερμηνείας για το στόχο της κυβέρνησης, που είναι η συρρίκνωση έως και η εξάλειψη της κρατικής αμυντικής βιομηχανίας της χώρας. Ο ελληνικός λαός έχει πληρώσει και πληρώνει τεράστια ποσά για εξοπλισμούς, που αγοράζει η χώρα από ομίλους ισχυρών καπιταλιστικών χωρών, για να υλοποιήσει τους σχεδιασμούς και τα εξοπλιστικά προγράμματα του ΝΑΤΟ και της ΕΕ.

Την ίδια στιγμή ο κυβερνητικός σχεδιασμός για την «αξιοποίηση» των εγκαταστάσεων σε καμία περίπτωση δε διασφαλίζει τις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής. Η συγκέντρωση πολλών κυβερνητικών κτιρίων στο -υπό διαμόρφωση- «Κυβερνητικό Πάρκο» γίνεται για να απελευθερωθούν κτίρια στο κέντρο της Αθήνας για το τουριστικό κεφάλαιο. Θα επιβαρύνει την περιοχή, ενώ η κατασκευή με τη διαδικασία των ΣΔΙΤ παραπέμπει στην εκμετάλλευση των μελλοντικών εγκαταστάσεων από τον ανάδοχο-επιχειρηματία». Το ΚΚΕ «για άλλη μια φορά εκφράζει την αντίθεσή του με την πολιτική διάλυσης, ιδιωτικοποίησης των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων, που έχει αρνητικές συνέπειες τόσο στους εργαζόμενους, όσο και στην αμυντική ικανότητα της χώρας. Τα εργοστάσια των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων (ΕΑΣ), είναι παραγωγικές μονάδες στρατηγικής σημασίας, οι οποίες στα χέρια του λαού μπορούν να αποδειχτούν πολύτιμο εργαλείο. Η όποια μετεγκατάσταση πρέπει να γίνεται με πλήρη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και με παράδοση των αντίστοιχων χώρων για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών» καταλήγει η ανακοίνωση του κόμματος.