Χατζηδάκης - Ταμείο Ανάκαμψης: έναρξη προγραμμάτων στην κατάρτιση

Πρόκειται για προγράμματα τα οποία θα έχουν εγγυήσεις υψηλής ποιότητας και θα συνδέονται με επιδοτούμενες θέσεις εργασίας.

Την έναρξη προγραμμάτων κατάρτισης, ύψους 300 εκατ. ευρώ, έως το φθινόπωρο προαναγγέλλει ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης, στο πλαίσιο της ριζικής μεταρρύθμισης για τον εκσυγχρονισμό της κατάρτισης, που περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Με βάση το σχεδιασμό του υπουργείου Εργασίας, θα δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που ζητάει η αγορά εργασίας, όπως είναι για παράδειγμα οι ψηφιακές, αλλά και σε κλάδους που έχουν ανάγκη την ψηφιακή αναβάθμιση, όπως είναι ο τουρισμός και το λιανεμπόριο.

Η συγκεκριμένη πρόταση του υπουργείου Εργασίας που εντάχθηκε στο σχέδιο για την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης προωθεί γενικότερα επενδύσεις στην κατάρτιση και την επανακατάρτιση του εργατικού δυναμικού, με έμφαση στις ψηφιακές δεξιότητες. Σύμφωνα με το αρμόδιο υπουργείο, η μεταρρύθμιση αυτή αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα, λαμβάνοντας υπ' όψιν και το γεγονός ότι, στη χώρα μας, καταγράφεται αναντιστοιχία μεταξύ των δεξιοτήτων και των αναγκών στην αγορά εργασίας.

«Το σχέδιο του υπουργείου Εργασίας για το Ταμείο Ανάκαμψης έχει στόχο να βοηθήσει την ελληνική οικονομία να ανταποκριθεί σε μία παγκόσμια πρόκληση: την απόκτηση σύγχρονων δεξιοτήτων, που είναι απαραίτητες σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία, ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας και να μπορέσουν οι εργαζόμενοι και οι άνεργοι να διεκδικήσουν ένα καλύτερο μέλλον, εξοπλισμένοι με τις ικανότητες που ζητά σήμερα η αγορά εργασίας» δηλώνει στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο κ. Χατζηδάκης, προαναγγέλλοντας την επικείμενη έναρξη προγραμμάτων.

«Προς αυτήν την κατεύθυνση, προωθούμε την έναρξη, μέχρι το φθινόπωρο, προγραμμάτων, ύψους 300 εκατ. ευρώ, στην κατάρτιση. Πρόκειται για προγράμματα τα οποία θα έχουν εγγυήσεις υψηλής ποιότητας και θα συνδέονται με επιδοτούμενες θέσεις εργασίας. Δεν θέλουμε η κατάρτιση να είναι ένα χαρτί χωρίς αντίκρισμα. Θέλουμε να προσφέρει πραγματικά εφόδια για ένα καλύτερο μέλλον και, γι' αυτόν το λόγο, σχεδιάζουμε, μέχρι το τέλος του έτους, μία ριζική μεταρρύθμιση για τον εκσυγχρονισμό της κατάρτισης» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Οι πέντε βασικές αρχές που θα διέπουν το νέο σύστημα, όπως έχει ήδη ανακοινώσει ο υπουργός Εργασίας, είναι η επικέντρωση στις πραγματικές ανάγκες ανέργων, εργαζομένων και επιχειρήσεων, η έμφαση στην ποιότητα και την πιστοποίηση της κατάρτισης, η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, η σύνδεση της κατάρτισης με την απασχόληση και η συνεργασία με ποιοτικούς παρόχους. Με σκοπό την υλοποίηση αυτής της μεταρρύθμισης, εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ένα ευρύ φάσμα δράσεων, οι κυριότερες από τις οποίες είναι οι εξής:

Η μεταρρύθμιση των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης ανασχεδιάζει το χαρτοφυλάκιο των ενεργών πολιτικών και προωθεί ταυτόχρονα σημαντικές επενδύσεις σε προγράμματα επιδοτούμενης απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα για ανέργους (απόκτηση εργασιακής εμπειρίας μέσω ορισμένου χρόνου αμειβόμενης πλήρους απασχόλησης), καθώς και ειδικά προγράμματα απασχόλησης για περιοχές μετάβασης (απολιγνιτοποίησης), περιοχές με προβλήματα αποβιομηχάνισης και για περιοχές με μεγάλα ποσοστά εποχικής απασχόλησης.

Η μεταρρύθμιση των παθητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας αποσκοπεί στη βελτίωση της κάλυψης και της δίκαιης κατανομής των παροχών ανεργίας. Διασφαλίζει την ενεργητική αναζήτηση εργασίας από την πλευρά των επωφελουμένων από τα επιδόματα ανεργίας, δίνει οικονομικά κίνητρα για την ταχύτερη επάνοδο στην αγορά εργασίας και μειώνει τα αντικίνητρα συμμετοχής σε προγράμματα κατάρτισης και επανακατάρτισης. Στόχος είναι η ενίσχυση του δικτύου κοινωνικής ασφάλειας, η προώθηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας και η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας.

Η μεταρρύθμιση που στοχεύει στη ριζική αναθεώρηση και στον εκσυγχρονισμό του συστήματος αναβάθμισης δεξιοτήτων του ενεργού πληθυσμού. Επιπλέον, η μεταρρύθμιση προβλέπει τη σύσταση ενός Εθνικού Συμβουλίου για τις Δεξιότητες.

Συνδεδεμένη επένδυση με τη συγκεκριμένη μεταρρύθμιση είναι ένα μεγάλο οριζόντιο πρόγραμμα κατάρτισης σε νέες δεξιότητες (ψηφιακές, πράσινες) για το εργατικό δυναμικό της χώρας μέσα από ένα στοχευμένο σύστημα ανάλυσης των κενών στις δεξιότητες και των αναγκών κάθε ομάδας στόχου.

Πρωτοβουλία-προπομπός της νέας γενιάς προγραμμάτων κατάρτισης

Ήδη, το υπουργείο Εργασίας έχει δώσει δείγματα γραφής με το νέο πρόγραμμα που ανακοίνωσε σε συνεργασία με τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) και τη Google, το οποίο θεωρεί προπομπό για τη νέα γενιά προγραμμάτων κατάρτισης, που έρχονται.

Υπενθυμίζεται ότι ο ΟΑΕΔ και η Google Ελλάδας, με τη στήριξη του υπουργείου Εργασίας, διεύρυναν το πεδίο των κοινών δράσεών τους, προσφέροντας σε 3.000 ανέργους έως 29 ετών τη δυνατότητα να αποκτήσουν δωρεάν τέσσερα νέα πιστοποιητικά ολοκληρωμένης επαγγελματικής εκπαίδευσης της Google σε τομείς υψηλής ζήτησης, που προσφέρονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, όπως ανάλυση δεδομένων (data analytics), διαχείριση έργου (project management), τεχνική υποστήριξη πληροφορικής (IT support) και σχεδιασμός εμπειρίας χρήστη (UX design).

Στη δεύτερη φάση του προγράμματος, ο Οργανισμός θα πλαισιώσει το πρόγραμμα κατάρτισης με πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, προκειμένου, όσοι ολοκληρώσουν την κατάρτιση, να εργαστούν στο αντικείμενο.

Εκσυγχρονισμός του ΟΑΕΔ

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, ο ΟΑΕΔ βρίσκεται στο επίκεντρο του σχεδιασμού του για την επόμενη ημέρα της κατάρτισης. Στο πλαίσιο αυτό, προωθούνται ο εκσυγχρονισμός και επαναπροσδιορισμός του ρόλου των τοπικών Κέντρων Προώθησης της Απασχόλησης του ΟΑΕΔ, η ψηφιοποίηση του Οργανισμού, η μεταρρύθμιση και ανάπτυξη του συστήματος μαθητείας του ΟΑΕΔ, καθώς και ο εκσυγχρονισμός του συστήματος επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ & του ΛΑΕΚ.

Συγκεκριμένα:

Προγραμματίζονται επενδύσεις σε 118 τοπικά Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης του ΟΑΕΔ, με ανανεωμένη εστίαση στις προσαρμοσμένες υπηρεσίες αντιστοίχισης, καθώς και στη βελτιωμένη συμβουλευτική και προσέγγιση ανέργων. Συμπεριλαμβάνονται εδώ και σημαντικές ανακαινίσεις. Στόχος είναι η καλύτερη αντιμετώπιση της ανεργίας.

Προβλέπεται επένδυση στην αναβάθμιση και στην ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του για την καλύτερη και ταχύτερη ανταπόκρισή του στην αντιμετώπιση της ανεργίας.

Επίσης, ο στόχος της μεταρρύθμισης του συστήματος μαθητείας του ΟΑΕΔ είναι να ενισχυθούν οι Σχολές Μαθητείας και, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει:

Τον ανασχεδιασμό των προγραμμάτων σπουδών, με τη συμβολή των κοινωνικών εταίρων και των εργοδοτών, για την ευθυγράμμιση με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Νέο σύστημα ποιοτικού ελέγχου και παρακολούθηση της προόδου των μαθητών στην αγορά εργασίας.

Απλοποίηση μαθησιακών διαδικασιών και ενσωμάτωση νέων μεθοδολογιών και εργαλείων, όπως πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης και ψηφιακό περιεχόμενο εκπαίδευσης.

Ακόμη, σχεδιάζεται ο εκσυγχρονισμός του συστήματος επαγγελματικής κατάρτισης για ανέργους του ΟΑΕΔ, με έμφαση κυρίως στην απόκτηση βασικών και ψηφιακών δεξιοτήτων.

Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται:

Η αναθεώρηση και ο εκσυγχρονισμός των προγραμμάτων σπουδών.

Η βελτίωση του ποιοτικού ελέγχου των μονάδων επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ και η προώθηση συνεργασιών με άλλους ενδιαφερόμενους/παρόχους κατάρτισης, ιδίως πανεπιστήμια.

Επίσης, προωθείται η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός του ΛΑΕΚ για τη χρηματοδότηση των εταιρειών σε προγράμματα κατάρτισης.

Προβλέπεται ακόμη η αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιταχύνοντας την εφαρμογή του σχετικού νόμου που ψηφίστηκε στο τέλος του 2020.

Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

Ίδρυση και ενίσχυση θεματικών και πειραματικών ΙΕΚ (Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης) και πρότυπων επαγγελματικών λυκείων (ΕΠΑΛ).

Ψηφιοποίηση του ΕΟΠΠΕΠ, ανάπτυξη πλατφόρμας ψηφιακών εξετάσεων, πλατφόρμας ψηφιακής μάθησης (e-learning και αντίστοιχης ψηφιακής βιβλιοθήκης) και ανάπτυξη και πιστοποίηση 200 επαγγελματικών προφίλ στους τομείς της ενέργειας, του περιβάλλοντος και της ψηφιακής οικονομίας.

«Οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική δικαιοσύνη μπορούν και οφείλουν να πηγαίνουν χέρι-χέρι»

Παράλληλα, ο κ. Χατζηδάκης, με τη δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, επισημαίνει ότι το σχέδιο για το Ταμείο Ανάκαμψης περιέχει «μία σειρά από καινοτόμα προγράμματα που στηρίζουν την ελληνική οικογένεια, προωθούν την ισότητα των φύλων, ενισχύουν τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας και καταπολεμούν τις διακρίσεις στο χώρο εργασίας».

«Όπως μας τόνισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις διαβουλεύσεις μας, τα προγράμματα αυτά μπορούν να αποτελέσουν καλές πρακτικές για ολόκληρη την Ευρώπη. Ο σχεδιασμός αποτυπώνει τη βασική αρχή της πολιτικής μας: ότι η οικονομική ανάπτυξη και η κοινωνική δικαιοσύνη μπορούν και οφείλουν να πηγαίνουν χέρι-χέρι» υπογραμμίζει ο υπουργός Εργασίας.

