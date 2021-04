Κοινωνία

Δήμος Αθηναίων: Έτοιμο το πρώτο σύγχρονο καταφύγιο για αδέσποτα ζώα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο χώρος προσωρινής φιλοξενίας αδέσποτων θα ονομαστεί «Το καταφύγιο του Σωκράτη» στη μνήμη ενός από τους πιο εμβληματικούς αδέσποτους σκύλους του κέντρου της Αθήνας.

Σφραγίδα πολιτισμού της καθημερινότητας αποτελεί για κάθε πόλη ο τρόπος με τον οποίο προστατεύεται η ζωή και η υγεία των αδέσποτων και ο δήμος Αθηναίων έχει θέσει ψηλά τον πήχη, επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αδέσποτων Ζώων που είναι αύριο 4 Απριλίου.

«Η προσπάθεια για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των αδέσποτων της Αθήνας δεν σταματά και συνεχίζει με πολυεπίπεδες δράσεις, μέρα με τη μέρα, διαμορφώνεται ένα πιο ασφαλές περιβάλλον και για τους τετράποδους φίλους που στερούνται την στέγη», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Για τον σκοπό αυτό στον Βοτανικό θα λειτουργήσει σύντομα το πρώτο σύγχρονο καταφύγιο του δήμου, όπου έχει ήδη διαμορφωθεί ένας λειτουργικός χώρος προσωρινής φιλοξενίας, χωρητικότητας 90 θέσεων, με άπλετο χώρο προαυλισμού και πλήρη εξοπλισμό, ώστε τα αδέσποτα να ζουν σε αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες.

Ο χώρος που θα φιλοξενούνται φυλάσσεται επί 24ώρου βάσεως, ενώ καθημερινά απασχολούνται πέντε άτομα τόσο για την καθαριότητα, όσο και για την κοινωνικοποίηση των σκύλων. Η τελευταία γίνεται σε συνεργασία με εθελοντές εκπαιδευτές αλλά και απλούς πολίτες που αγαπούν τα ζώα.

Ακόμη, στο καταφύγιο βρίσκεται υπό διαμόρφωση κι ένα δωμάτιο προσομοίωση δωματίου σπιτιού (με έπιπλα, κλ.π), με στόχο την εξοικείωση των σκύλων με το σπιτικό περιβάλλον, ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο «έτοιμοι» όταν βρεθεί το παντοτινό τους σπίτι.

Ο χώρος προσωρινής φιλοξενίας αδέσποτων του δήμου Αθηναίων θα ονομαστεί «Το καταφύγιο του Σωκράτη» στη μνήμη ενός από τους πιο εμβληματικούς αδέσποτους σκύλους του κέντρου της Αθήνας που έχασε τη ζωή του σε δυστύχημα. Μάλιστα μέσα στο καταφύγιο έχει δημιουργηθεί από την ομάδα της Urban Act και τον καλλιτέχνη «Life in Colour» γκράφιτι με τον Σωκράτη, ως φόρος τιμής σε όλα τα άστεγα ζώα που βρίσκονται στο δρόμο.

«Το καταφύγιο του Σωκράτη είναι ένα καταφύγιο ψυχής όλων μας. Είναι προϋπόθεση για κάθε σύγχρονη και ταυτόχρονα ανθρώπινη πόλη. Αποτελεί ακόμη μία προσπάθεια που κάνουμε για να αλλάξουμε τη ζωή των αδέσποτων ζώων στην Αθήνα. Το κάνουμε με πολλές δράσεις φροντίδας και αγάπης αλλά και με δομές όπως αυτή. Η προστασία και η υγεία τους είναι θεμέλιο του πολιτισμού της καθημερινότητας και της υγιεινής σε όλες τις γειτονιές μας», ανέφερε ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης μετά την επίσκεψη του στο καταφύγιο ζώων με αφορμή την αυριανή Παγκόσμια Ημέρα Αδέσποτων Ζώων.

Βασικός στόχος του καταφυγίου είναι οι αδέσποτοι φίλοι μας να βρουν σύντομα μια φιλόξενη στέγη, μια νέα οικογένεια που θα τα προσέχει και θα τα φροντίζει. Για αυτό τον λόγο έχει δημιουργηθεί η ιστοσελίδα www.animalscityofathens.gr, μέσω της οποίας οι πολίτες ενημερώνονται για τα ζώα προς υιοθεσία.

«Όμως η δημιουργία του καταφυγίου είναι μόνο ένα κομμάτι από το πάζλ των δράσεων του δήμου για τα αδέσποτα ζώα της πρωτεύουσας. Οι άνθρωποι της Διεύθυνσης Αστικής Πανίδας του δήμου, αλλά και δεκάδες εθελοντές βρίσκονται καθημερινά σε κάθε σημείο της πόλης για να στειρώνουν, να περιθάλπουν και να φροντίζουν τους μικρούς τετράποδους φίλους μας. Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 420 υιοθεσίες σκύλων και 70 γατιών και 1.160 στειρώσεις, ενώ έχει παρασχεθεί ιατρική φροντίδα σε 614 σκυλάκια και 1.400 γατάκια», αναφέρει η ανακοίνωση.

Επίσης, έχουν δημιουργηθεί οι σελίδες Αστική Πανίδα Δήμου Αθηναίων στο Facebook και Animals_CityofAthens στο Instagram αυξάνοντας τους τρόπους επικοινωνίας του πολίτη με την Υπηρεσία, αλλά και το Μητρώο Εθελοντών όπου έχουν εγγραφεί ήδη 600 εθελοντές. Τέλος, η δημοτική αρχή υλοποιεί πρόγραμμα τοποθέτησης μικρών σπιτιών για αδέσποτες γάτες, το οποίο σταδιακά εξαπλώνεται σε όλο και περισσότερες γειτονιές της πόλης. Ήδη έχουν τοποθετηθεί 16 σπιτάκια, αλλά και 60 ταΐστρες και ποτίστρες, έτσι ώστε τα αδέσποτα ζώα να προστατεύονται από το κρύο και να βρίσκουν καθημερινά τροφή και νερό.