Αθλητικά

Στο Euro μέσω του ΠΑΟΚ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Σφιντέρσκι έκανε τις πρώτες εμφανίσεις του με την φανέλα της Πολωνίας και ο επιθετικός του ΠΑΟΚ ευελπιστεί να βρίσκεται στην αποστολή της εθνικής της χώρας του για την τελική φάση του Euro.

Του Γιώργου Τριανταφυλλίδη

Ο Σφιντέρσκι κλήθηκε στην εθνική ομάδα της Πολωνίας για τους πρώτους αγώνες της στην προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022 και έδειξε πανέτοιμος να κερδίσει μία θέση στην αποστολή για την μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου το ερχόμενο καλοκαίρι.

Ο 24χρονος επιθετικός του ΠΑΟΚ συνδύασε το ντεμπούτο του με γκολ στη νίκη σε βάρος της Ανδόρρας με σκορ 3-0, ενώ αγωνίστηκε ως βασικός στην ήττα της Πολωνίας με 2-1 από την Αγγλία στο Λονδίνο! Η παρουσία του κρίνεται ως θετική και η πρόκληση για τον ίδιο είναι μεγάλη.

Ο Κάρολ Σφιντέρσκι θέλει να συμπεριληφθεί στην αποστολή της εθνικής ομάδας της Πολωνίας για το Euro και θα δώσει τα πάντα στους επόμενους αγώνες του ΠΑΟΚ σε πρωτάθλημα και κύπελλο προκειμένου να πετύχει τον στόχο του.

Η Μπολόνια και η Ουνιόν Βερολίνου κινήθηκαν για την απόκτηση του Πολωνού διεθνή επιθετικού στην μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου αλλά ο ΠΑΟΚ κράτησε τον παίκτη στην Τούμπα και ενδεχόμενη παρουσία του στο Euro, θα ανεβάσει την τιμή του στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο με κέρδη τόσο για τον ίδιο τον Σφιντέρσκι όσο και για την ομάδα της Θεσσαλονίκης.