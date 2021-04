Κοινωνία

Συλλήψεις και πρόστιμα για κορονοπάρτι και ανοιχτά καταστήματα

Συνεχίζονται οι έλεγχοι των Αρχών για την τήρηση των μέτρων κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού. Σε ποια περιοχή άνοιξε κέντρο αισθητικής και πού έγινε ακόμα ένα κορονοπάρτι.

Κοινωνική συνάθροιση σε επαγγελματικό χώρο εντοπίστηκε να έχει διοργανώσει 32χρονος στην Περαία, περιοχή έξω από τη Θεσσαλονίκη, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση η ΕΛΑΣ.

Σε έφοδο της αστυνομίας τα ξημερώματα του Σαββάτου στο χώρο του 32χρονου, εντοπίστηκαν εκτός από τον ιδιοκτήτη και άλλα έξι άτομα να συμμετέχουν στο κορονοπάρτι. Ο ιδιοκτήτης συνελήφθη και του επιβλήθηκε πρόστιμο 5.000 ευρώ, ενώ τα άλλα έξι άτομα που βρίσκονταν στο χώρο, κλήθηκαν να πληρώσουν από 300 ευρώ έκαστο.

Στη σύλληψη ιδιοκτήτη κέντρου αισθητικής στο Κιλκίς, ο οποίος παρά τα περιοριστικά μέτρα που έχουν επιβληθεί για την αποφυγή διάδοσης του κορονοϊού εντοπίστηκε να λειτουργεί την επιχείρησή του, προχώρησαν χθες αστυνομικοί, όπως αναφέρεται σε σχετική σημερινή ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας. Μάλιστα, την ώρα του ελέγχου στο κέντρο αισθητικής, οι αστυνομικοί εντόπισαν μέσα σε αυτό και έναν πελάτη. Ο ιδιοκτήτης συνελήφθη και του επιβλήθηκε πρόστιμο 5.000 ευρώ, ενώ στον πελάτη επιβλήθηκε πρόστιμο 300 ευρώ για παραβίαση περιορισμού κίνησης.

Πρόστιμα, σε δύο επιχειρήσεις, βεβαίωσε η αστυνομία και στην Κρήτη και συγκεκριμένα σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο, στο πλαίσιο των ελέγχων για τη τήρηση των μέτρων, για τον περιορισμό διασποράς του κορονοϊού.

