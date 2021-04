Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Κικίλιας: Τον Απρίλιο θα έχουμε 1,5 εκατομμύριο εμβολιασμούς

Στο Mega εμβολιαστικό κέντρο του Ελληνικού βρέθηκαν Κικίλιας και Πιερρακάκης. Το μήνυμα του υπουργού Υγείας στους πολίτες και η ελπίδα ότι "θα τα καταφέρουμε".

Το Mega εμβολιαστικό κέντρο στο Ελληνικό επισκέφθηκαν σήμερα ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας και ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης. Οι δύο Υπουργοί περιηγήθηκαν στους χώρους του εμβολιαστικού κέντρου, συνοδευόμενοι από το Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους, συνομίλησαν με το υγειονομικό προσωπικό και με πολίτες που περίμεναν να εμβολιαστούν κατά του κορονοϊού και εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την άψογη λειτουργία του.

"Σήμερα επισκεφθήκαμε με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον Κυριάκο Πιερρακάκη, ένα ακόμα σημαντικό κομμάτι της επιχείρησης «Ελευθερία» και είχαμε την ευκαιρία να μας ξεναγήσει στους χώρους του εμβολιαστικού κέντρου ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους. Αυτή η προσπάθεια είναι το μεγαλύτερο υγειονομικό εγχείρημα το οποίο έχει αποτολμηθεί ποτέ να οργανωθεί στη χώρα. Είναι μια συνολική, ομαδική προσπάθεια αλληλεγγύης και αλληλοστήριξης που έρχεται και «δένει» τον εμβολιασμό, την οργάνωσή του, την ψηφιοποιήσή του, τις νέες τεχνολογίες, μαζί με τον ανθρώπινο παράγοντα: το σεβασμό που δείχνουν οι υγειονομικοί, οι γιατροί, οι νοσηλευτές, το προσωπικό μας, στους συμπολίτες μας που έρχονται με τάξη, με οργάνωση, χωρίς καθυστέρηση να εμβολιαστούν" τόνισε ο κ. Κικίλιας και πρόσθεσε:

"Θέλω να ευχαριστήσω τον Κυριάκο Πιερρακάκη για τη συμβολή και την πολύτιμη βοήθειά του σε όλο αυτό το project και όλους τους άλλους θεσμούς, Υπουργεία, φορείς που μας έχουν βοηθήσει σε αυτή την πολύ μεγάλη προσπάθεια. Είναι μια προσπάθεια η οποία προχωρά πλέον με γοργούς ρυθμούς. Τον Απρίλιο θα έχουμε 1,5 εκατομμύριο εμβολιασμούς και φιλοδοξούμε ότι με αυτό τον τρόπο θα μπορέσουμε να βγούμε από αυτή την υγειονομική κρίση και να ατενίσουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Θέλω να δώσω κουράγιο στους Έλληνες, να τους πω να κάνουν λίγο ακόμα υπομονή, να τηρούμε τα υγειονομικά μέτρα και πιστεύουμε ακράδαντα ότι θα τα καταφέρουμε".

Από πλευράς του ο κ. Πιερρακάκης τόνισε: "Ξεναγηθήκαμε μαζί με τον Βασίλη Κικίλια από τον Μάριο Θεμιστοκλέους στο Mega εμβολιαστικό κέντρο. Θα έλεγα ότι είναι μια απόδειξη του πόσο καλή είναι η οργάνωση του εμβολιασμού στη χώρα μας. Η Επιχείρηση “Ελευθερία” είναι ένα τεράστιο υγειονομικό και εθνικό εγχείρημα. Όπως είπε και ο Υπουργός, είναι το μεγαλύτερο υγειονομικό εγχείρημα που έχει γίνει ποτέ στη χώρα μας. Είναι η δυσκολότερη άσκηση εφοδιαστικής αλυσίδας μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, παγκοσμίως. Και αυτό που διαπιστώσαμε είναι ότι η οργάνωση, όλες οι παράμετροί της, οι ψηφιακές και κυρίως οι φυσικές παράμετροι, το πώς διεξάγεται, αποδεικνύουν ότι το εγχείρημα είναι πολύ πετυχημένο στη χώρα μας. Είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα προγράμματα στην Ευρώπη και στον κόσμο έτσι όπως εκτυλίσσεται αυτή τη στιγμή και μας διδάσκει πάρα πολλά μαθήματα, σε σχέση με το πόσο ευρύτερα θέλουμε να αλλάξουμε το Κράτος και την εξυπηρέτηση των πολιτών από αυτό".

