Οικονομία

Τουρισμός: στα διεθνή ΜΜΕ το σχέδιο της Ελλάδας για άνοιγμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το έντονο ενδιαφέρον των διεθνών media για τον Ελληνικό Τουρισμό υπογραμμίζει τον ευρύτερο αντίκτυπο της ταξιδιωτικής κίνησης προς την Ελλάδα.

Με σειρά συνεντεύξεων σε υψηλής αναγνωσιμότητας ΜΜΕ του εξωτερικού (Frankfurter Allgemeine Zeitung, Die Weltonline, El Mundo) ο Υπουργός Τουρισμού κ. Χάρης Θεοχάρης παρουσιάζει στη διεθνή κοινότητα το σχέδιο της Ελληνικής Κυβέρνησης για το άνοιγμα του τουρισμού το 2021.

Το έντονο ενδιαφέρον των διεθνών media για τον Ελληνικό Τουρισμό υπογραμμίζει τον ευρύτερο αντίκτυπο της ταξιδιωτικής κίνησης προς την Ελλάδα. Με τη χώρα μας ως πρωτοπόρο, ο παγκόσμιος τουρισμός επιχειρεί αποφασιστικό βήμα προς την κανονικότητα.

Μιλώντας στην μεγάλης κυκλοφορίας γερμανική εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung και στον δημοσιογράφο κ. Tobias Piller, o κ. Χάρης Θεοχάρης ανέφερε ότι «το σχέδιό μας για το φετινό άνοιγμα του Ελληνικού Τουρισμού προβλέπει το να ξεκινήσουμε στις 14 Μαΐου, με όλες εκείνες τις χώρες, από τις οποίες διαχρονικά υποδεχόμαστε ταξιδιώτες. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε σαφείς και συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ώστε η ταξιδιωτική αγορά να είναι σε θέση να προσαρμοστεί αμέσως και με ευκολία. Για την Ευρώπη και ορισμένες αγορές με υψηλό ποσοστό εμβολιασμένων, θέλουμε να ανοίξουμε ήδη από τα μέσα Απριλίου. Η περαιτέρω ανάπτυξη του ανοίγματος εξαρτάται από την αγορά και από το επίπεδο ετοιμότητας του κλάδου. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση είναι η Κυβέρνηση εκείνη που θα πρέπει να κάνει το πρώτο βήμα. Αυτή τη φορά, το άνοιγμα δεν εξαρτάται, ως είθισται, από τη ζήτηση, αλλά από το πότε θα είμαστε έτοιμοι».

Στο πλαίσιο της συνέντευξής του στην FAZ, ο κ. Θεοχάρης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην παρουσίαση του επιχειρησιακού σχεδίου για το άνοιγμα του Ελληνικού Τουρισμού, αναλύοντάς το σε 5 «γραμμές άμυνας» ως εξής: «Μέρος των μέτρων ασφαλείας του σχεδίου μας για την τουριστική περίοδο είναι οι προϋποθέσεις για την είσοδο των ταξιδιωτών στην Ελλάδα. Κάθε τουρίστας θα παρουσιάζει βεβαίωση ότι είτε έχει εμβολιαστεί κατά του κορωνοϊού είτε ότι έχει αναρρώσει μετά από μόλυνση από τον ιό είτε θα επιδεικνύει αρνητικό τεστ. Αυτή είναι η 'πρώτη γραμμή άμυνας'. Η δεύτερη γραμμή είναι ότι θα πραγματοποιούμε οι ίδιοι δειγματοληπτικά τεστ κατά την άφιξη. Σε σχέση με αυτό, θα στρέφουμε τη στρατηγική μας ως προς τους ελέγχους προς τα εκεί όπου ενδεχομένως βρήκαμε συγκεντρώσεις θετικών κρουσμάτων την προηγούμενη ημέρα. Η τρίτη 'γραμμή άμυνας' είναι να τίθενται αμέσως σε καραντίνα οι επισκέπτες σε περίπτωση θετικού τεστ και στη συνέχεια να υποβάλλονται εκ νέου σε πιο λεπτομερές τεστ PCR. Η τέταρτη 'γραμμή άμυνας' είναι οι γενικοί κανόνες ασφαλείας, όπως η υποχρέωση μάσκας ή η τήρηση των αποστάσεων, οι περιορισμοί σε εστιατόρια, λεωφορεία, ξεναγήσεις και ούτω καθεξής. Η 'πέμπτη γραμμή άμυνας' είναι ότι όλοι θα πρέπει να ακολουθούν τους ίδιους κανόνες με τους Έλληνες. Εάν υπάρχει υποχρέωση μάσκας για τους Έλληνες πολίτες, το ίδιο θα ισχύει για όλους, είτε έχουν εμβολιαστεί είτε όχι. Τέλος, ο εμβολιασμός των εργαζομένων στον ελληνικό τουριστικό τομέα θα συμβάλει επίσης στην προστασία από τις μολύνσεις. Θα εμβολιαστεί κατά προτεραιότητα αμέσως μετά τους ηλικιωμένους και τους ασθενείς υψηλού κινδύνου».

Σχετικά με την παράταση της τουριστικής περιόδου, ο κ. Χάρης Θεοχάρης επισήμανε στη Frankfurter Allgemeine Zeitung ότι «φέτος θα είναι ευκολότερο να παραταθεί η ταξιδιωτική περίοδος. Μετά τον Σεπτέμβριο το πρόβλημα του εμβολιασμού θα έχει επιλυθεί και θα εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη τουριστική ζήτηση, η οποία δε θα έχει ακόμη ικανοποιηθεί. Κάποιοι θα θέλουν να έρθουν τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο. Η Ελλάδα προετοιμάζεται γι’ αυτό».

Ιδιαίτερα σημαντικές διευκρινίσεις για το ζήτημα της ελεύθερης κυκλοφορίας των τουριστών στην Ελλάδα έδωσε ο κ. Θεοχάρης κατά τη συνέντευξή του σε έναν από τους μεγαλύτερους ειδησεογραφικούς κόμβους της Γερμανίας, την www.welt.de. Ο Υπουργός Τουρισμού τόνισε ότι «δε θα υπάρξει κανενός είδους διάκριση έναντι όσων επισκεπτών δεν έχουν εμβολιαστεί. Όλοι οι άνθρωποι θα επιτρέπεται να ταξιδεύουν. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό για εμάς, όταν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πρότεινε το Ψηφιακό Πιστοποιητικό Εμβολιασμού τον Ιανουάριο».

Στην ερώτηση των δημοσιογράφων της Die Welt κ.κ. Carolina Druten και Virginia Kirst για το πόσο σημαντικοί είναι για την Ελλάδα οι Γερμανοί τουρίστες, ο κ. Θεοχάρης είπε «για τον Ελληνικό Τουρισμό οι Γερμανοί βρίσκεστε στην πρώτη θέση! Αλλά σας ακολουθεί από κοντά και η Μεγάλη Βρετανία». Ακολούθως, ο Υπουργός επανέλαβε ότι «οι Γερμανοί τουρίστες δε χρειάζεται να είναι εμβολιασμένοι για να κάνουν διακοπές στην Ελλάδα. Ένα αρνητικό τεστ κορωνοϊού αρκεί. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ασφαλές περιβάλλον για τους φιλοξενούμενούς μας. Γιατί όποιος δεν αισθάνεται ασφαλής, δεν μπορεί να χαλαρώσει. Θέλουμε να αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους που έρχονται στη χώρα μας σαν οικογένειά μας. Όχι μόνο γιατί έτσι είναι οι Έλληνες, αλλά και γιατί φέτος αυτό είναι σημαντικότερο από ποτέ».

Τέλος, ξεχωριστό ενδιαφέρον είχε η συνέντευξη του Υπουργού Τουρισμού στην ισπανική εφημερίδα El Mundo, καθώς, όπως σημειώνεται στο σχετικό δημοσίευμα «η Ελλάδα, χώρα με 12 εκατ. κατοίκους και πάνω από 7 εκατ. τουρίστες (αριθμός του 2020), υπέστη, όπως και η Ισπανία, τις συνέπειες της πανδημίας στον τουριστικό της τομέα, ο οποίος αντιπροσωπεύει ποσοστό 15% του ΑΕΠ της (13% ήταν το αντίστοιχο ποσοστό για την Ισπανία πριν από την κρίση πανδημίας)».

Σε ερώτηση αναφορικά με τις κατηγορίες των επισκεπτών στους οποίους η Ελλάδα απευθύνεται κατά προτεραιότητα το φετινό καλοκαίρι, ο Υπουργός Τουρισμού κ. Χάρης Θεοχάρης επισήμανε τα εξής: «Μια σημαντική επιτυχία αποτελεί το ότι η Ελλάδα έχει 'πιστούς' τουρίστες, οι οποίοι την επιλέγουν για διακοπές επανειλημμένα. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει τον υψηλό βαθμό ικανοποίησής τους και τη σταθερή στήριξή τους προς τη χώρα μας. Η θάλασσα, ο ήλιος, η ιστορία, ο πολιτισμός, η γαστρονομία, οι εναλλακτικές δραστηριότητες και στην περίπτωση των μεγάλων πόλεων οι αστικές αποδράσεις (city breaks), είναι οι λόγοι για τους οποίους οι τουρίστες επιλέγουν την Ελλάδα για τις διακοπές τους. Αυτό ισχύει σταθερά για τους τουρίστες που προέρχονται πρωτίστως από τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ η Γαλλία, η Ιταλία, η Ρωσία, οι ΗΠΑ και οι βαλκανικές χώρες αποτελούν τις άλλες μεγάλες αγορές για τον τουριστικό μας τομέα».

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Κικίλιας: Τον Απρίλιο θα έχουμε 1,5 εκατομμύριο εμβολιασμούς

Lockdown: τα νέα μέτρα που ισχύουν από σήμερα

Λιανεμπόριο: αναστολή επαναλειτουργίας σε τρεις περιοχές