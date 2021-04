Αθλητικά

“Ο κορονοϊός είναι σαν την Ελλάδα στο Euro 2004 με τον… Χαριστέα”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απίστευτη δήλωση Ισπανού βιολόγου, που κλήθηκε να αναλύσει την Covid-19 σε ποδοσφαιρικούς όρους.

Ο Ισπανός βιολόγος Χούλιαν Σερόν κλήθηκε να αναλύσει την Covid-19 σε ποδοσφαιρικούς όρους, με το… "πειρατικό του 2004" να κερδίζει μία θέση στην ανάλυση! Ο Ισπανός βιολόγος έβαλε μέσα τον Όμπλακ, τον Κασίγιας, τα αυτογκόλ, τα εμβόλια και την Εθνική Ελλάδος του 2004 του Άγγελου Χαριστέα!

«Σε αυτούς τους 12 μήνες που ζούμε τον κορονοϊού, μπορούμε να πούμε πως μας έχει δώσει πάρα πολλές εκπλήξεις. Μία επιδημία με πάρα πολλές εκπλήξεις, σαν την… Ελλάδα του Άγγελου Χαριστέα στο Euro του 2004», αναφέρει αρχικά ο Σερόν ο οποίος παρομοιάζει τις εκλπήξεις του κορονοϊού με εκείνη της Εθνικής Ελλάδος του 2004!

«Οι μάσκες είναι σαν τους τερματοφύλακες. Είναι μερικές σαν τον Όμπλακ και τον Κασίγιας. Έχουμε και τα αυτογκόλ που είναι όπως οι φράσεις… «Να σώσουμε τα Χριστούγεννα ή το Πάσχα»…» λέει στο βιβλίο του ο Ισπανός επιστήμονας που συνεχίζει να δίνει ποδοσφαιρικούς όρους.

«Έχουμε τα PCR τεστ που είναι σαν τον Ιμπραϊμοβιτς και τα rapid που μοιάζουν με τον Νεϊμάρ και τον Ντεμπελέ», αναφέρει για τα τεστ του κορωνοϊού ο Σερόν, πριν συγκρίνει τα εμβόλια με τους ποδοσφαιριστές.

«Για τη μάχη με τον κορονοϊό. Έχουμε φτάσει στην παράταση και η ομάδα μας βάζει μέσα στο γήπεδο κάποιους καλούς ποδοσφαιριστές (εμβόλια), αλλά ο ιός έχει επίσης μερικούς καλούς ποδοσφαιριστές που ετοιμάζεται να φέρει από τον πάγκο (μεταλλάξεις)».

Κλείνοντας ο βιολόγος συγκρίνει τον μεγάλο επιστήμονα Αλεξάντερ Φλέμινγκ με τον μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό… επιστήμονα, Γιόχαν Κρόιφ: «Ο Φλέμινγκ ανακάλυψε πως να πολεμάμε τα βακτήρια με την πενικιλίνη, ενώ ο δεύτερος άλλαξε ολοκληρωτικά το ποδόσφαιριο με το 4-3-3 και το Total Football».