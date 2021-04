Οικονομία

Lockdown: “Ανυπακοή” των εμπόρων στην Πάτρα - Στα “κάγκελα” και η Θεσσαλονίκη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αποφάσισε ο Εμπορικός Σύλλογος της Πάτρας. Τι ζητά το Εμπορικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.

Αλυσιδωτές αντιδράσεις προκαλεί η απόφαση της κυβέρνησης να μην επιτρέψει το άνοιγμα του λιανεμπορίου (από Δευτέρα) σε Θεσσαλονίκη, Κοζάνη και Αχαΐα. Σε έκτακτη συνεδρίαση, το διοικητικό συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Πάτρας, αποφάσισε να βγει στο "αντάρτικο" και να ανοίξουν τα καταστήματα χωρίς προσωπικό, ώστε να μη δημιουργήσουν πρόβλημα στους εργαζομένους.

Παράλληλα, λήφθηκε η απόφαση για μπαράζ κινητοποιήσεων τις επόμενες ημέρες με πρώτο σταθμό την Κυριακή (04/04) και την επίσκεψη του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών Στέλιου Πέτσα. Ο Εμπορικός Σύλλογος προγραμματίζει παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Δημαρχείο και το Επιμελητήριο.

Θυμός και στη Θεσσαλονίκη

Να αναιρέσει την απόφαση για αναστολή λειτουργίας του λιανεμπορίου στη Θεσσαλονίκη, καλεί την κυβέρνηση ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της πόλης (ΕΕΘ), Μιχάλης Ζορπίδης.

«Καλούμε την κυβέρνηση, την ύστατη στιγμή, να αναιρέσει την απόφαση για μη άνοιγμα του λιανεμπορίου, να δώσει την ελπίδα στους χιλιάδες επαγγελματίες της Θεσσαλονίκης και μαζί και την ασφαλή διέξοδο στους Θεσσαλονικείς να κινηθούν σε ασφαλές υγειονομικό περιβάλλον τηρώντας τα μέτρα, που ήδη έχουν εφαρμόσει οι επαγγελματίες», τονίζει σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος του ΕΕΘ.

«Η αιφνιδιαστική απόφαση που λήφθηκε, αποτελεί τεράστιο πλήγμα στην ήδη πληγείσα επιχειρηματικότητα της Θεσσαλονίκης», σημειώνει ο κ. Ζορπίδης και προσθέτει ότι «οι αντικρουόμενες και αντιφατικές δηλώσεις των επιστημόνων για την επίδραση του λιανεμπορίου στην εξάπλωση της πανδημίας, αφήνουν αναπάντητα βασανιστικά ερωτηματικά στους επαγγελματίες της Θεσσαλονίκης, ενώ δεν μπορούν να ελεγχθούν απρόβλεπτες αντιδράσεις ανθρώπων που καταστρέφονται. Η υγεία είναι προτεραιότητα μας, αλλά και η επιβίωση μας είναι μέλημα μας».

Οι ειδήσεις σήμερα

Lockdown: τα νέα μέτρα που ισχύουν από σήμερα

Βασιλακόπουλος στον ΑΝΤ1: μιλώντας για “άνοιγμα” δίνουμε λάθος μηνύματα