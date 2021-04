Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα του Σαββάτου

Σε ποιες περιοχές της χώρας εντοπίστηκαν, το τελευταίο 24ωρο, φορείς του νέου ιού. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Δεκάδες ασθενείς με κορονοϊό κατέληξαν το προηγούμενο 24ωρο, μεγαλώνοντας σημαντικά την "μαύρη λίστα" των θανάτων από την αρχή της πανδημίας στην χώρα μας.

Παράλληλα, ασφυκτική παραμένει η πίεση στο ΕΣΥ, καθώς παραμένει στα ύψη ο αριθμός των διασωληνωμένων, ενώ ανακοινώθηκαν 3.232 νέα κρούσματα.

Από το σύνολο των 3.232 νέων κρουσμάτων κορονοϊού στη χώρα, πέντε είναι εισαγόμενα εκ των οποίων τέσσερα εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

1.525 από τα νέα κρούσματα προέρχονται από την Αττική, 383 από τη Θεσσαλονίκη, 108 από την Αχαΐα και 107 από την Κοζάνη.

Η γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης από τον ΕΟΔΥ

