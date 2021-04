Αθλητικά

Basket League: Κολοσσός για... οκτάδα

Οι Ροδίτες νίκησαν τον Άρη και έμειναν "ζωντανοί" για το στόχο των play off.

«Άλμα» οκτάδας έκανε ο Κολοσσός, ο οποίος «έπιασε» τον Άρη στην κατάταξη και κάνει πλέον όνειρα ακόμα και για πλέι οφ. Οι «θαλασσί» υπερασπίστηκαν την έδρα τους με το τελικό 83-72, απέναντι στους Θεσσαλονικείς, για την 20ή αγωνιστική της Α1 Ανδρών/Basket League.

Ο Κολοσσός εξαργύρωσε το εντυπωσιακό του τρίτο δεκάλεπτο, όταν με συνοχή σε άμυνα και επίθεση έτρεξε επιμέρους σκορ 20-11 (62-51 στο 30΄), βάζοντας τις βάσεις για μία άνετη επικράτηση.

Μεγάλος πρωταγωνιστής της επιτυχίας των «θαλασσί» ο Θοδωρής Ζάρας με 20 πόντους, ενώ 18 πρόσθεσε ο Μιχαϊλο Άντριτς και 17 ο Ντομινίκ Άρτις. Από τον Άρη προσπάθησαν οι Μίλαν Μιλόσεβιτς (17π.) και Μάριο Τσάλμερς (17π.).

Τα δεκάλεπτα: 22-17, 42-40, 62-51, 83-72

Οι συνθέσεις:

ΚΟΛΟΣΣΟΣ (Καντζούρης): Ξανθόπουλος 1, Άρτις 17 (2), Άντριτς 18 (1), Σπάισερ 6, Αγγελάκος 1, Καμαριανός, Γουάτσον 5, Λιάπης, Καντέρ 15, Μπιλλής, Ζάρας 20 (3).

ΑΡΗΣ (Καμπερίδης): Φλιώνης 10 (2), Κουζέλογλου 8, Τσάλμερς 17 (3), Ντραγκίτσεβιτς 7, Ντεκόζι, Σταμάτης 1, Σλαφτσάκης 4, Μιλόσεβιτς 17 (1), Χαριτόπουλος 1, Νετζίπογλου 4, Λιτλ 3.