Αθλητικά

Νίκη για το Μεσολόγγι στο... θρίλερ με τη Λάρισα

Αγώνας για "γερά νεύρα" στο κλειστό του Αγρινίου.

Το Μεσολόγγι έκανε βήμα παραμονής στο ντέρμπι ουραγών με τη Λάρισα στο κλειστό του Αγρινίου, αλλά οι φιλοξενούμενοι συνεχίζουν να χαμογελούν, καθώς υπερασπίστηκαν τη διαφορά των 26 πόντων από τη νίκη τους στον πρώτο γύρο (84-58) και θα έχουν το πάνω χέρι σε περίπτωση ισοβαθμίας. Οι γηπεδούχοι επικράτησαν με 79-77, για την 20ή αγωνιστική της Α1 Ανδρών/Basket League, ισοβαθμώντας πλέον με τη Λάρισα στην κατάταξη (5-15).

Η ομάδα του Ντίνου Καλαμπάκου πήρε «ανάσα» μετά από ξέσπασμα της στο πρώτο πεντάλεπτο της τελευταίας περιόδου, όταν κράτησε τη Λάρισα στους 5 πόντους και εξασφάλισε μία διαφορά 11 πόντων (72-61).

Ωστόσο, οι φιλοξενούμενοι όχι μόνο απάντησαν στα τελευταία λεπτά, αλλά στα 20΄΄ για τη λήξη ο Ουάσινγκτον χάρισε στη Λάρισα το προβάδισμα με 76-77.

Η... χαρά τους όμως και τα όνειρα «διπλού» δεν κράτησαν για πολύ, καθώς στα 3΄΄ ο Χατζηνικόλας ευστόχησε από τα 6.75, χαρίζοντας την πρώτη νίκη μετά από έξι σερί ήττες στο Μεσολόγγι.

Τα δεκάλεπτα: 15-17, 35-35, 61-56, 79-77

Οι συνθέσεις:

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ (Καλαμπάκος): Λόρενς 2, Γκότσερ 24 (3), Ντέιβις, Σαχπατζίδης 8, Μοτσενίγος, Λάιονς 14 (1), Λάνγκφορντ 18 (2), Χατζηνικόλας 11 (1), Γράβας 2, Σταματογιάννης, Όστοιτς.

ΛΑΡΙΣΑ (Παπανικολόπουλος): Ρας 7, Γουόσπαν 13 (1), Καμπερίδης 3 (1), Μούρτος 8, Γκόρντον 12, Χάγκινς, Ουάσινγκτον 13 (2), Κώττας 4, Καμάρας, Παπαδάκης 17 (3).