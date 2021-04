Αθλητικά

“Απόδραση” του ΠΑΟΚ από τη Νίκαια

Νίκη των Θεσσαλονικέων με… τρίποντη “βόμβα” κόντρα στον Ιωνικό

Σε ένα πολύ όμορφο παιχνίδι για την 20η αγωνιστική της Stoixman Basket League στο κλειστό «Πλάτων», ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Ιωνικού 84-83 χάρη σε τρίποντο του Μάλκολμ Γκρίφιν στα 7 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη. Ο Λουκάς Μαυροκεφαλίδης αστόχησε στην τελευταία επίθεση του ματς και δεν κατάφερε να δώσει το ροζ φύλλο στους γηπεδούχους.

Έτσι, η ομάδα του Άρη Λυκογιάννη ανέβηκε στο 11-8, συνεχίζοντας την πολύ καλή φετινή της πορεία. Από την άλλη, ο Ιωνικός έπεσε στο 7-13 και έχασε την ευκαιρία να μπει πιο δυνατά στην διεκδίκηση εισόδου στην οκτάδα.

Κορυφαίος για τους νικητές ο Γκρίφιν με το νικητήριο τρίποντο και φοβερό statline (18π., 6ρ., 5ασ., 6κλ.), ενώ ακολούθησαν οι Λοβ (18π., 5ρ.), και Κάρτερ (18π.). Για την ομάδα του Βαγγέλη Αγγέλου ξεχώρισαν οι Χόλογουελ με double double (16π., 10 ρ.), Τολιόπουλος (13π., 5ρ., 5ασ., αλλά και 6 λάθη) και Χουγκάζ (14π., 7ρ.).

To ματς

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε πιο δυνατά στην αναμέτρηση και με πρωταγωνιστή τον Λοβ (9π.)προηγήθηκε 14-6 στο 5' και 24-17 στο 9'. Ωστόσο οι γηπεδούχοι κατάφεραν στο τελευταίο λεπτό να μειώσουν στον πόντο για το 23-24 στο τέλος του δεκαλέπτου.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Ιωνικός πήρε προβάδισμα με βραχεία κεφαλή στο σκορ μέχρι το 19'. Σε εκείνο το σημείο, από το 37-36, έτρεξε σερί 8-0 για να λήξει το ημίχρονο με 45-36 υπέρ του.

Με όπλο τα τρίποντα ο ΠΑΟΚ μείωσε στους τρεις πόντους (50-47) στο 22' , αλλά οι γηπεδούχοι κατάφεραν να ξεφύγουν πάλι με επτά λίγο πριν τη λήξη της τρίτης περιόδου (63-56).

Η ομάδα του Άρη Λυκογιάννη όμως κατάφερε όχι μόνο να μειώσει, αλλά και να περάσει μπροστά στο σκορ στο 33' με τρίποντο του Μπιτς (73-74). Απο εκείνο το σημείο και μέχρι το φινάλε το ματς έγινε μεγάλο ντέρμπι, με το τρίποντο του Μαυροκεφαλίδη να φέρνει την ισοπαλία 81-81 στα 3'35΄΄ πριν τη λήξη. Το ματς έμεινε χωρίς σκορ στη συνέχεια μέχρι τα 23'' για το τέλος, όταν ο Πρίτζετ έγραψε με λέι-απ το 83-81. Ο Γκρίφιν έβαλε μεγάλο τρίποντο για το 84-83 στα 7'' και ο Μαυροκεφαλίδης αστόχησε στην τελευταία επίθεση.

Τα δεκάλεπτα: 23-24, 45-36, 66-63, 83-84