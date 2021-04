Αθλητικά

Νίκη – “ανάσα” για τον ΟΦΗ

“Τρίποντο” για τους Κρητικούς με αντίπαλο τον ΠΑΣ Γιάννινα

Βαθιά βαθμολογική «ανάσα» πήρε ο ΟΦΗ, πανηγυρίζοντας την πρώτη του νίκη στη Super League μετά από σχεδόν τρεις μήνες.

Η κρητική ομάδα επικράτησε στο γήπεδο «Θόδωρος Βαρδινογιάννης» 2-1 του ΠΑΣ Γιάννινα, σε αναμέτρηση για τη 2η αγωνιστική των πλέι-άουτ, και ανέβηκε στους 23 βαθμούς, αφήνοντας πίσω του Παναιτωλικό και ΑΕΛ

Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου με τον Παμλίδη, αλλά τα γκολ των Σαρδινέρο (52΄) και Σολίς (61΄ με πέναλτι) έδωσαν στον ΟΦΗ το πρώτο του «τρίποντο» μετά τις 7 Ιανουαρίου και το 2-0 επί της Λαμίας (έκτοτε οι Κρήτες είχαν πάρει μόλις δύο βαθμούς σε δώδεκα αγώνες).

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τη μπάλα να πηγαίνει πάνω-κάτω και τους γηπεδούχους να χάνουν σπάνια ευκαιρία στο 7ο λεπτό όταν, μετά από σουτ του Μεγιάδο που κόντραρε, η μπάλα στρώθηκε στον Σαρδινέρο στη μικρή περιοχή, με τον Λοντίγκιν εξουδετερωμένο, όμως ο Πίρσμαν έπεσε με αυτοθυσία και έδιωξε σε κόρνερ το πλασέ του Ισπανού επιθετικού.

Ο ΠΑΣ Γιάννινα είχε την κατοχή, αλλά ο ΟΦΗ ήταν αυτός που απείλησε ξανά στο 23΄, με τον Κάργα να διώχνει την κεφαλιά του Στάρτζεον. Οι φιλοξενούμενοι απείλησαν για πρώτη φορά στο 39΄, με το σουτ του Ελευθεριάδη που πέρασε άουτ, και τελικά προηγήθηκαν στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου με κοντινό πλασέ του Παμλίδη, που πήρε το ριμπάουντ μετά από απόκρουση του Βάτερμαν σε προβολή του Ελευθεριάδη.

Ευρισκόμενος με την... πλάτη στον τοίχο, ο ΟΦΗ μπήκε πολύ δυναμικά στο β΄ ημίχρονο και αντέδρασε. Βοήθησε βεβαίως και το λάθος του Κάργα, που έδωσε στο 52΄ τη δυνατότητα στον Σαρδινέρο να μπει στην περιοχή και με υπέροχη λόμπα να νικήσει τον Λοντίγκιν, ισοφαρίζοντας το σκορ.

Με ανεβασμένη ψυχολογία, οι Κρήτες έψαξαν το δεύτερο γκολ και το βρήκαν στο 61΄ με πέναλτι του Σολίς, που καταλογίστηκε μετά από εξέταση του βίντεο για χέρι του Κάργα.

Ο ΠΑΣ Γιάννινα, παρότι δεν έχει βαθμολογικό κίνητρο και «βλέπει» μπροστά του τον ημιτελικό του κυπέλλου με τον Ολυμπιακό, δεν παράτησε το παιχνίδι και απείλησε στο 69΄ με τον Πίρσμαν, το σουτ του οποίου πέρασε λίγο άουτ, αλλά και στο 77΄ με ατομικη προσπάθεια και δυνατό σουτ του Μιλιντσεάνου, που εξουδετέρωσε ο Βάτερμαν. Οι φιλοξενούμενοι πίεσαν ως το τέλος, αλλά ο ΟΦΗ άντεξε και... ανάσανε, χάνοντας όμως τον Σόουζα, που τραυματίστηκε στο 90΄ και αποχώρησε υποβασταζόμενος.

Οι συνθέσεις:

ΟΦΗ (Νίκος Νιόπλιας): Βάτερμαν, Λυμπεράκης, Βούρος, Διαμαντής, Μαρινάκης, Σακόρ, Μεγιάδο, Σολίς (76΄ Μπαλογιάννης), Στάρτζεον (81΄ Νοικοκυράκης), Γρίβας (46΄ Σόουζα / 90΄ Βαφέας), Σαρδινέρο

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Αργύρη Γιαννίκης): Λοντίγκιν, Σάλιακας, Παντελάκης, Πίρσμαν, Κάργας, Κάστρο, Ντομίνγκεθ, Καρτάλης, Μπρένερ (58΄ Μιλιντσεάνου), Ελευθεριάδης (46΄ Νάουμετς), Παμλίδης