Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Εμβολιάστηκε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το μήνυμα ευγνωμοσύνης προς τους επιστήμονες και τους γιατρούς που δίνουν τη μάχη για την καταπολέμηση της πανδημίας.

Εμβολιάστηκε το Σάββατο κατά της COVID-19 o Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος.

Το γεγονός γνωστοποίησε ο ίδιος με ανάρτησή του στα social media, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του «στους λαμπρούς επιστήμονες και το ιατρικό προσωπικό, που με τη σκληρή εργασία και τη χάρη του Θεού, παράγουν τα εμβόλια».

«Αποτελεί δε ηθική μας υποχρέωση, να είναι διαθέσιμα για όλες και όλους, σε όλες τις χώρες του κόσμου» σημείωσε στην ανάρτησή του ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής.

Είμαστε ευγνώμονες στους λαμπρούς επιστήμονες και το ιατρικό προσωπικό, που με σκληρή εργασία και τη Χάρη του Θεού, παράγουν τα εμβόλια. Αποτελεί δε ηθική μας υποχρέωση, να είναι διαθέσιμα για όλες και όλους, σε όλες τις χώρες του κόσμου. #COVID19 pic.twitter.com/vyTf0imF2Z — Elpidophoros (@Elpidophoros) April 3, 2021

Κορονοϊός - Κικίλιας: Τον Απρίλιο θα έχουμε 1,5 εκατομμύριο εμβολιασμούς

ΕΟΦ για παρενέργειες των εμβολίων: Άδικο να λοιδωρείται το έργο μας

Βασιλακόπουλος στον ΑΝΤ1: μιλώντας για “άνοιγμα” δίνουμε λάθος μηνύματα