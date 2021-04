Οικονομία

Σούπερ μάρκετ: Βγαίνουν οι απαγορευτικές κορδέλες από τα ράφια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διευκρινίσεις από τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου, Παναγιώτη Σταμπουλίδη, σχετικά με το άνοιγμα του λιανεμπορίου.

Από τη Δευτέρα, οπότε και ανοίγει το λιανεμπόριο, θα βγουν οι απαγορευτικές κορδέλες και από τα ράφια των σούπερ μάρκετ και θα μπορούν να πωλούν όλα τα προϊόντα τους, ανέφερε μιλώντας στον “ΣΚΑΪ 100,3” ο γενικός γραμματέας Εμπορίου, Παναγιώτης Σταμπουλίδης.

Εξήγησε ότι δεν είναι υποχρεωτική η διενέργεια rapid ή self test για την επαναλειτουργία του λιανεμπορίου, ενώ σχετικά με την απόφαση να μην επανεκκινήσει το λιανεμπόριο σε όλες τις περιοχές, δήλωσε: «Προσπαθούμε να βρούμε τρόπο να επανεκκινήσουμε κλάδους που έχουν δείξει ότι δεν επιβαρύνουν, χωρίς να στέλνουμε όμως το μήνυμα ότι έχουν ανοίξει τα πάντα και μπορούμε να είμαστε όλοι έξω».

Ο κ. Σταμπουλίδης διευκρίνισε, επίσης, ότι σε Θεσσαλονίκη, Αχαΐα και Κοζάνη, όπου το λιανεμπόριο δεν θα ανοίξει, θα επιτρέπονται οι διαδημοτικές μετακινήσεις.

Lockdown: “Ανυπακοή” των εμπόρων στην Πάτρα - Στα “κάγκελα” και η Θεσσαλονίκη

Lockdown: τα νέα μέτρα που ισχύουν από σήμερα

Βασιλακόπουλος στον ΑΝΤ1: μιλώντας για “άνοιγμα” δίνουμε λάθος μηνύματα