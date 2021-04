Αθλητικά

Λαμία - Βόλος: έμειναν στον... άσο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ισοπαλία σε μια αναμέτρηση που "αγρίεψε" μετά το 84ο λεπτό.

Από έναν βαθμό πήραν Λαμία και Βόλος στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής των play-out της Super League, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 1-1

Το παιχνίδι ήταν εντελώς αδιάφορο βαθμολογικά για το φιλοξενούμενο Βόλο, ενώ η γηπεδούχος Λαμία μπήκε στο ματς με στόχο να κάνει ένα ακόμα σημαντικό βήμα για την εξασφάλιση της παραμονής στη Super League.

Ο Βόλος πάτησε καλύτερα στο χορτάρι στο α΄ημίχρονο κι είχε κάποιες καλές στιγμές για γκολ, με κορυφαία αυτή του 14΄όταν ο Μπουένο με απευθείας εκτέλεση φάουλ «έγλυψε» το οριζόντιο δοκάρι.



Στην αντίπερα όχθη, η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου έκλεισε το πρώτο 45λεπτο χωρίς ούτε μία τελική και με καλύτερη φάση ένα γύρισμα του Μαρτίνες στο ύψος της μικρής περιοχής με τον Ντέλετιτς να μην προλαβαίνει να πιάσει την προβολή.

Η εικόνα του παιχνιδιού δεν άλλαξε θεαματικά στο β΄ημίχρονο, με τις καλές φάσεις μπροστά από τις δύο εστίες να τείνουν προς εξαφάνιση και το θέαμα να κυμαίνεται «υπό του μηδενός».

Η Λαμία είχε την πρώτη τελική στο παιχνίδι στο 69΄, έπειτα από ένα σουτ του Αντέτζο, ενώ ο Βόλος δεν ήταν το ίδιο δραστήριος όπως στο α΄ημίχρονο.

Κι ενώ όλα έδειχναν πως το παιχνίδι θα κλειδώσει στη... λευκή ισοπαλία, ο Κρητικός στην πρώτη του επαφή με την μπάλα αμέσως μετά την είσοδο του στο παιχνίδι βρήκε με δίχτυα με σουτ μέσα από την περιοχή και έδωσε το προβάδισμα στο Βόλο (0-1) στο 85΄.



Η Λαμία κέρδισε πέναλτι στην αμέσως επόμενη φάση έπειτα από μαρκάρισμα του Μήτογλου στον Καραμάνο. Ο Ντέλετιτς από την άσπρη βούλα νίκησε τον Γκαραβέλη και ισοφάρισε το σκορ (1-1).

Οι συνθέσεις

ΛΑΜΙΑ (Μιχάλης Γρηγορίου): Επασί, Σκόνδρας (79΄Προβυδάκης), Μαρτίνεθ, Αντέτζο, Τζανετόπουλος, Τζανδάρης (65΄Χατζηστραβός), Μπεχαράνο (79΄Βλάχος), Βασιλακάκης (65΄Γκούγκα), Ντέλετιτς, Ρόμανιτς (70΄Τσούκαλος), Καραμάνος.

ΒΟΛΟΣ (Μιγκέλ Άνχελ Λόπεθ): Γκαραβέλης, Τέκιο, Φεράρι, Μήτογλου, Γκρίλο, Τσοκάνης, Σάντος (85΄Κρητικός), Νίνης, Δουβίκας, Μπουένο (71΄Μαρτίνες), Μπαρτόλο (82΄Ριένστρα).