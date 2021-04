Αθλητικά

ΑΕΛ-Παναιτωλικός: “Μάχη” παραμονής ως το τέλος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναρπαστικό ήταν το ματς “ζωής και θανάτου” μεταξύ των δύο ομάδων, που παλεύουν για να κρατηθούν στα “μεγάλα σαλόνια”.

Χωρίς νικητή (1-1) ολοκληρώθηκε το ματς “ζωής και θανάτου” στη Λάρισα, ανάμεσα στην ΑΕΛ και τον Παναιτωλικό, για τη 2η αγωνιστική των πλέι-άουτ της Super League. Οι γηπεδούχοι, αφού έχασαν πέναλτι στο 9΄ με τον Πινακά, προηγήθηκαν στο 44΄ με τον Ντουρμισάι, αλλά ο Βέργος ισοφάρισε στο 50΄ και κράτησε τα “καναρίνια” έναν βαθμό πάνω από τη σημερινή αντίπαλό τους, που παραμένει στην τελευταία θέση.

Το ματς ξεκίνησε με τους γηπεδούχους να παίρνουν την πρωτοβουλία και να κερδίζουν πέναλτι μόλις στο 9ο λεπτό, σε χέρι του Καρασαλίδη. Ο Πινακάς ανέλαβε την εκτέλεση, αλλά ο Κνετ έπεσε σωστά στην δεξιά του γωνία και απέκρουσε σε κόρνερ. Το χαμένο πέναλτι “χάλασε” την ψυχολογία των “βυσσινί” και ο Παναιτωλικός σταδιακά ισορρόπησε το παιχνίδι. Στο 30΄ ο Βέργος μετά από εξαιρετική ενέργεια έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, αλλά το γκολ ακυρώθηκε, γιατί ο σκόρερ ήταν οφσάιντ στο ξεκίνημα της φάσης, ενώ δύο λεπτά αργότερα ο Κνετ εξουδετέρωσε με διπλή προσπάθεια το σουτ του Μπεν-Χατίρα.

Τελικά, η ΑΕΛ πήγε με προβάδισμα στα αποδυτήρια, με σκόρερ (για άλλη μία φορά) τον Φιορίν Ντουρμισάι. Ο διεθνής επιθετικός υποδέχθηκε στο 44΄ τη μπάλα μετά από πλάγιο άουτ, γύρισε ωραία μέσα στην περιοχή και νίκησε τον Κνετ, βάζοντας μπροστά στο σκορ την ομάδα του.

Στο β΄ μέρος τα δεδομένα του αγώνα άλλαξαν εκ νέου, αφού ο Παναιτωλικός ισοφάρισε πολύ γρήγορα. Ο Βέργος στο 50΄ αξιοποίησε την ωραία μπαλιά του Μεντόσα και με διαγώνιο σουτ νίκησε τον Νάγκι, φέρνοντας το ματς στα ίσια. Οι Αγρινιώτες θα μπορούσαν να φτάσουν σε ολική ανατροπή στο 60΄, όταν ο Μεντόσα βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση, αλλά το γύρισμά του έδιωξε ο Γιακιμόβσκι.

Στο δίλεπτο 70΄-71΄ η ΑΕΛ “άγγιξε” τρεις φορές το γκολ. Πρώτα με τον Ακούνια, στην κοντινή προβολή του οποίου πρόλαβε ο Τσιγγάρας να βάλει την κόντρα και να παραχωρήσει το κόρνερ. Στην εξέλιξη της φάσης, το σουτ του Μπέρτου από το ημικύκλιο της περιοχής βρήκε σε αμυνόμενο και «έξυσε» το δεξί δοκάρι του Κνετ, για να λήξει η “πολιορκία” με άστοχη κεφαλιά του Ακούνια από καλή θέση. Οι γηπεδούχοι ζήτησαν πέναλτι στο 81΄ για κράτημα του Μουκάντζο από τον Τσότσαλιτς, αλλά διαιτητής και VAR συμφώνησαν ότι δεν υπήρχε παράβαση, για να ολοκληρωθεί το ματς με μία ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους στο 89΄, με κεφαλιά του Βέργου που μπλόκαρε ο Νάγκι.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΕΛ (Τζιανλούκα Φέστα): Νάγκι, Στίφλερ, Ντουρμισάι, Μπεν-Χατίρα (87΄ Γκράουρ), Γιακιμόβσκι (84΄ Τσόσιτς), Πινακάς (67΄ Μουκάντζο), Χουσίνο (46΄ Ηλιάδης), Μπέρτος, Μαξιμένκο, Ακούνια, Κολομπίνο.

Παναιτωλικός (Τραϊανός Δέλλας): Κνετ, Περέιρα, Τσιγγάρας, Τσότσαλιτς, Καρασαλίδης, Εντινγκά (85΄ Μανθάτης), Ταχάρ, Ντίας, Μεντόσα (86΄ Ντάλσιο), Αριγίμπι (73΄ Μαλής), Βέργος.

Λαμία - Βόλος: έμειναν στον... άσο

Νίκη – “ανάσα” για τον ΟΦΗ

Ατρόμητος-Απόλλων Σμύρνης: Ισόπαλοι και ισόβαθμοι