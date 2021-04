Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Τουρκία: Νέο ρεκόρ κρουσμάτων από την αρχή της πανδημίας

“Θερίζει” ο ιός στη γειτονική χώρα, μετά την χαλάρωση του lockdown.

Στα 44.756 ανέρχονται τα νέα κρούσματα της COVID-19 που καταγράφηκαν στην Τουρκία τις τελευταίες 24 ώρες, ο υψηλότερος αριθμός από την έναρξη της πανδημίας, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της γειτονικής χώρας.

Η Τουρκία βρίσκεται πλέον στην 5η θέση, μεταξύ όλων των χωρών, όσον αφορά τον μέσο όρο επτά ημερών των καταγεγραμμένων ημερήσιων κρουσμάτων, σύμφωνα με μια καταμέτρηση του πρακτορείου Reuters.

Με βάση τα στοιχεία του τουρκικού Υπουργείου Υγείας, τα κρούσματα ανέρχονται συνολικά σε 3,445 εκατομμύρια. Το τελευταίο 24ωρο υπέκυψαν άλλοι 186 άνθρωποι, ανεβάζονταν τον αριθμό των θανάτων από την COVID-19 σε 32.078.

Τα κρούσματα αυξήθηκαν αφότου η Κυβέρνηση χαλάρωσε τα μέτρα στις αρχές Μαρτίου και τις πέντε τελευταίες ημέρες καταγράφονται καθημερινά νέα ρεκόρ. Την Δευτέρα, ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε την επαναφορά ορισμένων μέτρων και του ολικού lockdown για τα Σαββατοκύριακα κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού, που φέτος ξεκινά στις 13 Απριλίου.

