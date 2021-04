Πολιτική

Χειρουργήθηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης

Το “ευχαριστώ” του Υπουργού στους γιατρούς, έπειτα από την εσπευσμένη χειρουργική επέμβαση. Τι αναφέρει για την κατάσταση της υγείας του.

Σε εσπευσμένη χειρουργική επέμβαση στο ΚΑΤ, υποβλήθηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης.

Όπως έγραψε ο ίδιος στο Twitter: «Μετά από εβδομάδες ταλαιπωρίας με μεγάλο πόνο στο πόδι μου, την Πέμπτη έπαθα μια σοβαρή κρίση με αίσθηση μυικής αδυναμίας. Οι γιατροί εισηγήθηκαν εσπευσμένη χειρουργική επέμβαση άνευ αναβολής. Χειρουργήθηκα στο ΚΑΤ με απόλυτη επιτυχία. Ευχαριστώ το προσωπικό του όλα πήγαν καλά».

