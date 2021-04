Αθλητικά

Το Λαύριο νίκησε την... μισή ΑΕΚ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Διπλό" κορυφής για την ομάδα του Σερέλη μέσα στο ΟΑΚΑ.

Στις επτά νίκες διεύρυνε το σερί του το Λαύριο, το οποίο συνεχίζει να οδηγεί την... κούρσα του εφετινού πρωταθλήματος της Α1 Ανδρών/Basket League. Η ομάδα του Χρήστου Σερέλη έμεινε όρθια και απέναντι στην ελλιπή ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ, για την 20ή αγωνιστική, και με το τελικό 97-94 στην παράταση (82-82κ.α.) πανηγύρισε τον έβδομο εφετινό «διπλό» της, υποχρεώνοντας παράλληλα την Ένωση σε ακόμη μία ήττα (5η στο πρωτάθλημα), μετά τον πρόσφατο αποκλεισμό της από το Basketball Champions League.

To Λαύριο βρήκε ρυθμό από τα 6.75 στα πρώτα λεπτά της καθοριστικής τέταρτης περιόδου και με την άμυνα να λειτουργεί... αψεγάδιαστα έτρεξε ένα επιμέρους σκορ 2-10, ξεφεύγοντας στο 33΄ με διψήφια διαφορά (64-74). Η ΑΕΚ προσπάθησε να αντιδράσει, αλλά το τρίποντο του Κόζι στο 35΄ επανέφερε την τάξη στο «στρατόπεδο» των φιλοξενούμενων (68-77).

Ωστόσο, μετά από ρεσιτάλ λαθών του Λαυριού και επτά διαδοχικές χαμένες επιθέσεις, η ΑΕΚ, με πρωταγωνιστή τον Λάνγκφορντ, πέτυχε την ανατροπή (80-77 στο 38΄). Ο Κάρτερ έδωσε ανάσα στους φιλοξενούμενους από τη γραμμή των ελευθέρων βολών (80-79), για να ακολουθήσει λάθος από την πλευρά της ΑΕΚ, με τον Ντέιβις να ευστοχεί σε... γκολ-φάουλ και να βάζει και πάλι μπροστά το Λαύριο (80-82 στα 49΄΄). Ο Λάνγκφορντ απάντησε άμεσα (82-82) με τις δύο ομάδες να αστοχούν στις τελευταίες επιθέσεις τους και το ματς να οδηγείται στην παράταση.

Οι Κόζι, Κάρτερ και Ντέιβις βρήκαν και πάλι ρυθμό από τα 6.75 στο επιπλέον πεντάλεπτο και το Λαύριο με τρία «κολλητά» τρίποντα πέρασε και πάλι στη θέση του οδηγού (85-91 στο 43΄). Δύο καλές άμυνες της ΑΕΚ και ένα κομβικό τρίποντο του Ζήση έφεραν την Ένωση και πάλι σε απειλητική θέση (90-91), αλλά ο Κόζι από μέση απόσταση έγραψε το 90-93 στο 44΄. Οι «κιτρινόμαυροι» επέμειναν για την ανατροπή, αλλά το Λαύριο κατάφερε από τη γραμμή των ελευθέρων βολών να πάρει μία σπουδαία νίκη με 97-94, καθώς ο Λάνγκφορντ αστόχησε στην εκπνοή στο τρίποντο που θα έστελνε το ματς σε δεύτερη παράταση.

Τα δεκάλεπτα: 19-15, 41-36, 62-64, 82-82κ.α., 94-97 παρ.