Ταϊλάνδη: Η στιγμή της κατάρρευσης τριώροφης κατοικίας (βίντεο)

Το κτήριο κατέρρευσε μετά από πυρκαγιά. Μεταξύ των νεκρών είναι και μέλη των σωστικών συνεργείων.

Ένα τριώροφο σπίτι που είχε τυλιχθεί νωρίτερα στις φλόγες, στα περίχωρα της Μπανγκόκ, κατέρρευσε, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον πέντε άνθρωποι, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η φωτιά ξέσπασε νωρίς το πρωί του Σαββάτου και σβήστηκε περίπου μία ώρα αργότερα. Τα αίτιά της παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Σε βίντεο-ντοκουμέντο που είδε το φως της δημοσιότητας, διακρίνεται ο καμένος σκελετός του σπιτιού να καταρρέει με εκκωφαντικό θόρυβο. Ένας πυροσβέστης, που είχε ανεβεί σε μια σκάλα, στον εξωτερικό τοίχο, για να δει από κοντά τις ζημιές, γλίτωσε την τελευταία στιγμή.

«Άκουσα έναν ήχο σαν κάτι να σπάει και όλο το κτήριο κατέρρευσε μέσα σε δευτερόλεπτα», είπε ένας άλλος πυροσβέστης που βιντεοσκόπησε τη σκηνή και ανήρτησε τις εικόνες στη σελίδα του στο Facebook. «Οι διασώστες είχαν διαταχθεί να φύγουν από το κτίριο επειδή ο σκελετός του έμοιαζε αδύναμος», προσέθεσε.

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων ένας ένοικος και τέσσερα μέλη των σωστικών συνεργείων.

Η έρευνα για την ανεύρεση επιζώντων στα συντρίμμια διακόπηκε όταν έπεσε η νύχτα.

