Επίδομα 400 ευρώ: Πότε πληρώνονται οι δικαιούχοι σε τουρισμό και επισιτισμό

Υπεγράφη η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τους εποχικά εργαζόμενους χωρίς δικαίωμα επαναπρόσληψης.

Μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Απριλίου θα καταβληθεί από τον ΟΑΕΔ η έκτακτη αποζημίωση 400 ευρώ (προσαυξημένη κατά 50 ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο) για καθέναν από τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 στους ανέργους από τον κλάδο τουρισμού-επισιτισμού για τους οποίους δεν υφίσταται υποχρέωση επαναπρόσληψης.

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστή Χατζηδάκη και του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Θεόδωρου Σκυλακάκη, που έχει προωθηθεί προς δημοσίευση, δικαιούχοι της αποζημίωσης είναι οι εποχικά εργαζόμενοι του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου που πληρούν όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Απασχολήθηκαν κατά το 2019 - με πλήρη ή μερική απασχόληση - χωρίς να υπάρχει υποχρέωση επαναπρόσληψης κατά τις ισχύουσες διατάξεις το 2020. Έλαβαν τακτική επιδότηση ανεργίας διάρκειας 3 μηνών και 5 ημερών κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου 2019-Φεβρουαρίου 2020 ή η τακτική επιδότηση ανεργίας επιμηκύνθηκε κατά έναν μήνα το ως άνω χρονικό διάστημα. Δεν είναι δικαιούχοι και δεν έλαβαν, δεν λαμβάνουν και δεν θα λάβουν, τακτική επιδότηση ανεργίας για το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου 2020-Φεβρουαρίου 2021. Δεν έλαβαν τακτική επιδότηση ανεργίας ή το επίδομα μακροχρονίως ανέργων για τους μήνες Σεπτεμβρίου 2020-Φεβρουαρίου 2021. Δεν είναι δικαιούχοι, δεν έλαβαν, δεν λαμβάνουν ή δεν θα λάβουν, την αποζημίωση ειδικού σκοπού από άλλη αιτία για το πρώτο δίμηνο του έτους.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η καταβολή πραγματοποιείται, μετά από έλεγχο στο μητρώο εγγεγραμμένων ανέργων του ΟΑΕΔ για το αν πληρούνται οι προϋποθέσεις, που έχουν προαναφερθεί και διασταύρωση με τα στοιχεία που τηρούνται στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΕΡΓΑΝΗ”.

Στη συνέχεια, οι δικαιούχοι θα κληθούν από τον ΟΑΕΔ να επικαιροποιήσουν στην ηλεκτρονική τους πλατφόρμα στοιχεία, όπως τον ΑΜΚΑ, τον ΑΦΜ τους και τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού τους (ΙΒΑΝ) και να υποβάλουν ηλεκτρονικά υπεύθυνη δήλωση ότι παραμένουν άνεργοι, ότι δεν απορρέει υποχρέωση επαναπρόσληψης από τη σύμβασή τους και ότι σε περίπτωση ανάληψης εργασίας θα ενημερώσουν άμεσα τον Οργανισμό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, θα ακολουθήσει ενημέρωση από τον ΟΑΕΔ για τον ακριβή χρόνο της καταβολής.

Ο προϋπολογισμός του μέτρου εκτιμάται στα 18 εκατ. ευρώ και υπολογίζεται ότι αφορά σε 20.000 περίπου εργαζόμενους.

