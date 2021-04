Πολιτισμός

Αίγυπτος: Η παρέλαση των Φαραώ προς το νέο τους “σπίτι” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με μία φαντασμαγορική πομπή στο Κάιρο, 22 μούμιες Φαραώ μεταφέρθηκαν στο Εθνικό Μουσείο Αιγυπτιακού Πολιτισμού.

22 άρματα, που μετέφεραν τις μούμιες βασιλιάδων και βασιλισσών της αρχαίας Αιγύπτου, παρέλασαν το βράδυ του Σαββάτου στους δρόμους του Καΐρου, σε ένα φαραωνικό θέαμα, για να πάνε στο καινούριο “σπίτι” τους, το Εθνικό Μουσείο Αιγυπτιακού Πολιτισμού (NMEC).

Τα πρώτα μαύρα άρματα, που έφεραν χρυσά μοτίβα και ήταν κατασκευασμένα έτσι ώστε να θυμίζουν τις ταφικές λέμβους της αρχαιότητας, αναχώρησαν στις 8 το βράδυ από την πλατεία Ταχρίρ και το Μουσείο του Καΐρου, όπου “αναπαύονταν” οι Φαραώ εδώ και πάνω από έναν αιώνα.

Η πλατεία είχε κλείσει για την κυκλοφορία, τόσο των οχημάτων όσο και των πεζών. Απαγορευόταν επίσης η κυκλοφορία κατά μήκος της διαδρομής των επτά χιλιομέτρων που διέσχισε η πομπή, μέχρι το NMEC, στο Φουστάτ, στα νότια της αιγυπτιακής πρωτεύουσας.

Ενώ ακούγονταν κανονιοβολισμοί, τα άρματα έφτασαν στο ολοκαίνουριο μουσείο μισή ώρα αργότερα και τα υποδέχτηκε ο Πρόεδρος Αμπντέλ Φάταχ αλ Σίσι.

Με χρονολογική σειρά, ο Φαραώ Σεκενενρέ Τάο (16ος αιώνας π.Χ.) ο επονομαζόμενος “Γενναίος”, άνοιξε την παρέλαση, που έκλεισε με τον Ραμσή Θ’ (12ος π.Χ. αι.). Από τις διασημότερες μούμιες που διέσχισαν απόψε το Κάιρο ήταν εκείνες της Χατσεψούτ και του Ραμσή Β΄.

“Λουσμένη” σε ένα γαλάζιο φως, η πομπή των 18 βασιλιάδων και των τεσσάρων βασιλισσών, κυρίως του Νέου Βασιλείου, συνοδευόταν από ένα εντυπωσιακό θέαμα: προπορεύονταν άρματα που τα έσερναν άλογα και γυναίκες, ντυμένες με κοστούμια της αρχαίας Αιγύπτου, ενώ δεξιά και αριστερά στον δρόμο άνδρες χτυπούσαν ταμπούρλα.

Οι εορταστικές εκδηλώσεις ξεκίνησαν με ένα τραγούδι, ειδικά γραμμένο για την περίσταση αυτή, του δημοφιλούς Αιγύπτιου τραγουδιστή, Μοχάμεντ Μουνίρ.

Λίγο πριν ξεκινήσει η παρέλαση, πολλοί Αιγύπτιοι ηθοποιοί, όπως οι Άχμεντ Ζάκι και Μόνα Ζάκι και η Τυνήσια Χεντ Σάμπρι απήγγειλαν κείμενα για τον αιγυπτιακό πολιτισμό.

Νωρίτερα, ο Πρόεδρος Σίσι πήγε στο NMEC, συνοδευόμενος από τον Πρωθυπουργό, Μουσταφά Μαντμπούλι και τη γενική διευθύντρια της UNESCO, Οντρεΐ Αζουλέ, για να επιθεωρήσουν ένα μέρος της συλλογής. «Με μεγάλη υπερηφάνεια, υποδέχομαι τους βασιλιάδες και τις βασίλισσες της Αιγύπτου μετά το ταξίδι τους», έγραψε στο Twitter.

Το NMEC, θα ανοίξει τις πύλες του για το κοινό την Κυριακή, όμως οι μούμιες θα εκτεθούν μετά τις 18 Απριλίου.

Η Οντρεϊ Αζουλέ τόνισε στην ανακοίνωσή της ότι η “μετακόμιση” των αρχαίων βασιλιάδων στο NMEC είναι «η κατάληξη μιας μακράς εργασίας για να τους διατηρήσουμε και να τους εκθέσουμε καλύτερα». Στο έργο αυτό συμμετείχε και η UNESCO.

Οι 22 μούμιες ανακαλύφθηκαν κοντά στο Λούξορ μετά το 1881 και οι περισσότερες από αυτές δεν είχαν φύγει από την πλατεία Ταχρίρ από τις αρχές του 20ού αιώνα. Από τη δεκαετία του 1950 ήταν εκτεθειμένες σε μια μικρή αίθουσα, όμως στο NMEC θα διατηρούνται σε σύγχρονες προθήκες, ώστε να ελέγχεται καλύτερα η θερμοκρασία και η υγρασία του χώρου, εξήγησε η καθηγήτρια Αιγυπτιολογίας, Σαλίμα Ικράμ. Ο διάκοσμος θα παραπέμπει στους υπόγειους τάφους των Φαραώ, με τις σαρκοφάγους και τα προσωπικά αντικείμενά τους.

Διώρυγα του Σουέζ: ολοκληρώνεται η έρευνα για το Ever Given

Ταϊλάνδη: Η στιγμή της κατάρρευσης τριώροφης κατοικίας (βίντεο)

ΗΠΑ – Καπιτώλιο: σοκ από την νέα φονική επίθεση (εικόνες)