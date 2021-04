Κόσμος

Πάπας Φραγκίσκος: μήνυμα ελπίδας για το Πάσχα των Καθολικών

«Στους μήνες αυτούς της πανδημίας, αισθανόμαστε τον αναστάντα Κύριο ο οποίος μας καλεί να ξαναρχίσουμε, να μην χάσουμε ποτέ την ελπίδα», ανέφερε μεταξύ άλλων ο ποντίφικας.

Ο πάπας Φραγκίσκος θέλησε να στείλει μήνυμα ελπίδας, στην λειτουργία που τελέσθηκε στο Βατικανό, παραμονή του Καθολικού Πάσχα.

Η λειτουργία έληξε πριν από τις 10 το βράδυ, ώρα Ιταλίας, για να μπορέσουν, οι πιστοί, να επιστρέψουν στα σπίτια τους προτού ισχύσει η απαγόρευση κυκλοφορίας, λόγω των έκτακτων μέτρων που ισχύουν για τον περιορισμό της επιδημίας κορονοϊού.

«Μπορούμε πάντα να κάνουμε μια νέα αρχή, διότι υπάρχει μια νέα ζωή, την οποία ο Κύριος είναι σε θέση να μας προτρέψει να ξεκινήσουμε, πέρα από κάθε αποτυχία», τόνισε ο ποντίφικας. «Και από τα ερείπια της καρδιάς μας, ο Κύριος μπορεί να φτιάξει ένα έργο τέχνης. Και από τα κατεστραμμένα ψήγματα της ανθρωπότητάς μας, ο Κύριος ετοιμάζει μία νέα ιστορία», πρόσθεσε ο Φραγκίσκος.

«Στους μήνες αυτούς της πανδημίας, αισθανόμαστε τον αναστάντα Κύριο ο οποίος μας καλεί να ξαναρχίσουμε, να μην χάσουμε ποτέ την ελπίδα. Ο Ιησούς προπορεύεται πάντα: στον σταυρό του πόνου, της μοναξιάς και του θανάτου, όπως και στην δόξα μιας ζωής που ανασταίνεται, μιας ιστορίας που αλλάζει, μιας ελπίδας που γεννιέται», τόνισε ο Αργεντινός πάπας.