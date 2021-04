Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Βραζιλία: τραγωδία χωρίς τέλος

Η Βραζιλία καταγράφει το τελευταίο διάστημα, τον υψηλότερο αριθμό θανάτων εξαιτίας της COVID-19 σε όλο τον κόσμο σε ημερήσια βάση.

Το υπουργείο Υγείας της Βραζιλίας ανακοίνωσε χθες Σάββατο ότι τις προηγούμενες 24 ώρες υπέκυψαν άλλοι 1.987 ασθενείς με την COVID-19, ενώ επιβεβαιώθηκαν ακόμη 43.515 κρούσματα του SARS-CoV-2.

Ο απολογισμός της πανδημίας του νέου κορονοϊού στο μεγαλύτερο κράτος της Λατινικής Αμερικής έχει φθάσει ως αυτό το στάδιο τους 330.193 νεκρούς επί συνόλου 12.953.597 μολύνσεων, κατά τα επίσημα δεδομένα, που πολλοί επιστήμονες θεωρούν υποτιμημένα.

