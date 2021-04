Κοινωνία

Δικαστήρια: πως θα λειτουργούν από την επόμενη Τρίτη

Γιατί δε θα λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο σε όλη την Ελλάδα. Τι ισχύει για Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία.

Εκδόθηκε κοινή υπουργική απόφαση (κ.υ.α.) με την οποία, μεταξύ των άλλων, καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας των Ποινικών και Πολιτικών δικαστηρίων, των Εισαγγελιών, των Στρατιωτικών Δικαστηρίων, των Υποθηκοφυλακείων και των Κτηματολογικών Γραφείων από την ερχόμενη, Τρίτη, 6 Απριλίου 2021.

Διευκρινίζεται ότι νέα κ.υ.α. (Δ1α/Γ.Π.οικ. 20651/2021) δεν καταλαμβάνει τα Διοικητικά Δικαστήρια και το Ελεγκτικό Συνέδριο, τα οποία θα συνεχίζουν την λειτουργίας όπως προβλέπεται σήμερα.

Σύμφωνα με την κ.υ.α., η λειτουργία των δικαστηρίων καθορίζεται ανάλογα με το εάν το δικαστήριο είναι σε πόλη η οποία είναι σε «επίπεδο αυξημένου κινδύνου» ή σε «επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου».

Συγκεκριμένα, στο χώρο των δικαστηρίων της Ποινικής και Πολιτικής Δικαιοσύνης της Αθήνας που είναι στο «επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου», σύμφωνα με νέα κ.υ.α. θα διενεργούνται οι δίκες ενδίκων μέσων ενώπιον των Εφετείων, οι οποίες έχουν εκδικασθεί στον πρώτο βαθμό κατ' αντιμωλία των διαδίκων και παύει η αναστολή των προθεσμιών για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών καθώς και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων.

Ειδικότερα, θα:

διενεργούνται οι δίκες ενδίκων μέσων ενώπιον των Εφετείων που αφορούν εργατικές διαφορές, ανακοπές κατά της εκτελεστικής διαδικασίας και διατροφές από τον νόμο, οι οποίες έχουν εκδικαστεί στον πρώτο βαθμό αντιμωλία των διαδίκων. Οι δίκες αυτές γίνονται είτε με αυτοπρόσωπη παράσταση των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων είτε με δήλωση των άρθρων 242 και 524 ΚΠολΔ, η οποία υποβάλλεται έστω και από έναν εκ των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων.

διενεργούνται οι δίκες σε α΄ βαθμό ανακοπών κατά της εκτελεστικής διαδικασίας, εργατικών διαφορών και διατροφών από τον νόμο, στις οποίες δύνανται να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο.

οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο εργατικές διαφορές, ανακοπές και αιτήσεις αναστολής κατά της εκτελεστικής διαδικασίας και διατροφές από τον νόμο, στις οποίες δύνανται να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο.

διενεργούνται οι δίκες εφέσεων κατά ερήμην αποφάσεων, εισαγομένων κατά το άρθρο 528 ΚΠολΔ, που αφορούν εργατικές διαφορές, ανακοπές κατά της εκτελεστικής διαδικασίας και διατροφές από τον νόμο, στις οποίες δύνανται να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο.

διενεργούνται οι δίκες εκουσίας δικαιοδοσίας πρώτου βαθμού, οι δίκες πρώτου βαθμού που αφορούν ειδικούς νόμους οι οποίες δικάζονται με τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας και οι δίκες πρώτου βαθμού του 3869/2010 («νόμος Κατσέλη») στις οποίες δεν εξετάζονται μάρτυρες, αποκλειστικά με τη δυνατότητα προσκόμισης ενόρκων βεβαιώσεων. Κατ΄ εξαίρεση στις δίκες εκουσίας δικαιοδοσίας που έχουν ως αντικείμενο τη θέση σε δικαστική συμπαράσταση, την κήρυξη ιδιόγραφης διαθήκης ως κυρίας στις δίκες ακούσιας νοσηλείας, στις δίκες υιοθεσίας και στις δίκες των άρθρων 68 επ. του ν. 4307/ωδύνανται να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο. Στην ανωτέρω περίπτωση (όταν δεν εξετάζονται μάρτυρες), την προτεραία της δικασίμου υποβάλλεται έγγραφη δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων, ότι η συγκεκριμένη υπόθεση θα εκδικασθεί χωρίς την εξέταση μαρτύρων.

διενεργούνται οι δίκες εκουσίας δικαιοδοσίας δευτέρου βαθμού, οι δίκες δευτέρου βαθμού που αφορούν ειδικούς νόμους οι οποίες δικάζονται με τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας και οι δίκες δευτέρου βαθμού του «νόμου Κατσέλη», οι οποίες γίνονται με αυτοπρόσωπη παράσταση των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων και αποκλειστικά με τη δυνατότητα προσκόμισης ενόρκων βεβαιώσεων.

Παράλληλα, στα Ποινικά δικαστήρια θα:

εκδικάζονται αυτόφωρα πλημμελήματα, εφόσον αφορά κατηγορούμενο που κρατείται δυνάμει των διατάξεων περί αυτόφωρης διαδικασίας.

εκδικάζονται κακουργήματα για τους προσωρινά κρατούμενους κατηγορουμένους, των οποίων συμπληρώνεται κατά περίπτωση το ανώτατο όριο προσωρινής κράτηση.

εκδικάζονται κακουργήματα που παραγράφονται μέχρι και τις 31.12.2021 και πλημμελήματα που παραγράφονται μέχρι και τις 31.8.2021.

εκδικάζονται αιτήσεις αναστολής εκτέλεσης κατά τα άρθρα 471 και 497 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, ακύρωσης της διαδικασίας κατά τα άρθρα 341 και 435 ΚΠΔ, ακύρωσης της απόφασης κατά τα άρθρα 430 και 431 ΚΠΔ, αναβολής ή διακοπής εκτέλεσης της ποινής κατά τα άρθρα 555 και 557 ΚΠΔ, καθώς και των αιτήσεων που αφορούν στον καθορισμό συνολικής ποινής κατά το άρθρο 551 ΚΠΔ, στην απότιση της χρηματικής ποινής σε δόσεις εντός προθεσμίας κατά τα άρθρα 80 του ισχύοντος Ποινικού Κώδικα και 82 του προϊσχύσαντος ΠΚ και στη μετατροπή της χρηματικής ποινής ή του προστίμου σε παροχή κοινωφελούς εργασίας κατά την παρ. 5 του άρθρου 82 του προϊσχύσαντος ΠΚ.

Τέλος, αναφορικά με τα Υποθηκοφυλακεία και τα Κτηματολογικά Γραφεία θα επιτρέπονται όλες οι συναλλαγές, ενώ κατόπιν ραντεβού θα γίνεται μόνο ο έλεγχος των αρχείων.