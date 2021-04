Κοινωνία

Lockdown: τι ισχύει για τις διαδημοτικές μετακινήσεις

Οι διαφοροποιήσεις ανάμεσα στο Σαββατοκύριακο και τις καθημερινές. Οι εξαιρέσεις στον γενικό κανόνα.

Από αυτό το Σαββατοκύριακο επιτρέπονται οι διαδημοτικές μετακινήσεις με κωδικό 6 για άθληση, αλλά τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας δεν θα επιτρέπεται η μετακίνηση από δήμο σε δήμο με χρήση του κωδικού 6.

Οι μετακινήσεις με όχημα και με SMS στο 13033 θα γίνονται με κωδικό 6 για τη μετάβαση σε υπαίθριο χώρο με σκοπό την άσκηση και μόνο τα Σαββατοκύριακα. Προϋπόθεση να βρίσκονται μαζί έως 3 άτομα ή μία οικογένεια.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δεν υπάρχει πλέον ο περιορισμός που ισχύει μέχρι σήμερα για τη χρήση του κωδικού 6 στο SMS στο 13033 που προβλέπει αποστολή μόνο για βόλτα με τα πόδια ή με το ποδήλατο.

Στα ΙΧ αυτοκίνητα και τα ταξί επιτρέπεται να βρίσκονται μαζί ο οδηγός και 2 ακόμα επιβάτες. Το συγκεκριμένο όριο επιβαινόντων δεν ισχύει μόνο για τις περιπτώσεις που στο όχημα επιβαίνουν:

ανήλικα τέκνα, η κατ’ οίκον παραμονή των οποίων υπό την εποπτεία ενηλίκου είναι αδύνατη

άτομο που χρήζει βοήθειας από δεύτερο επιβάτη για τη μετακίνησή του

Όσον αφορά το ωράριο της απαγόρευσης κυκλοφορίας, δεν υπάρχει κάποια αλλαγή. Και τις καθημερινές και τα Σαββατοκύριακα ισχύει από τις 21:00 έως τις 05:00.