Κοντοζαμάνης στον ΑΝΤ1: η διαχείριση της πανδημίας είναι μια δυναμική κατάσταση

«Είναι νωρίς να μιλάμε για άνοιγμα του λιανεμπορίου στη Θεσσαλονίκη, με αυτά τα επιδημιολογικά δεδομένα», δήλωσε ο Βατόπουλος.

Ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κοντοζαμάνης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Πρωινοί Τύποι» και ερωτηθείς σχετικά με την απόφαση να μην ανοίξει τελικά το λιανεμπόριο από αύριο Δευτέρα, σε Θεσσαλονίκη, Αχαΐα και Κοζάνη, υπογράμμισε ότι η διαχείριση της πανδημίας είναι μια δυναμική κατάσταση και αξιολογείται καθημερινά.

Συμπλήρωσε δε, ότι η απόφαση αυτή ελήφθη για να προστατευτεί τόσο η υγεία των πολιτών στις περιοχές αυτές, όσο και οι αντοχές του συστήματος υγείας, από τη στιγμή που τα επιδημιολογικά δεδομένα παρουσίασαν δραματική επιδείνωση από τα μέσα της προηγούμενης εβδομάδας και μετά.

Απαντώντας δε στο γιατί στην Αττική που έχει τα περισσότερα κρούσματα θα ανοίξει κανονικά το λιανεμπόριο από αύριο Δευτέρα, τόνισε ότι στην Αθήνα παρουσιάζεται μια εικόνα σταθεροποίησης κι αν αυτήν την εικόνα την δούμε και σε Θεσσαλονίκη, Αχαΐα και Κοζάνη, τότε τα καταστήματα μπορεί να ανοίξου εντός και της επόμενης εβδομάδας.

Ο κ. Κοντοζαμάνης, αναφέρθηκε στη συνέχεια στα self test, υπογραμμίζοντας ότι αποτελούν ένα σημαντικό όπλο για να μπορέσουμε να ανοίξουμε δραστηριότητες. Όπως είπε μέσα στην εβδομάδα θα είναι στα φαρμακεία και οι πρώτοι που θα τα προμηθευτούν είναι οι μαθητές Λυκείου. Τα self test θα είναι υποχρεωτικά για ορισμένους τομείς, όπως είναι η εκπαίδευση και κάποιες άλλες δραστηριότητες.

Ερωτηθείς αν τα self test θα είναι υποχρεωτικά και σε ενδεχόμενες μετακινήσεις για το Πάσχα, απάντησε ότι μέχρι τώρα δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη.

Στη συζήτηση παρενέβη και ο καθηγητής Μικροβιολογίας, Αλκιβιάδης Βατόπουλος, ο οποίος τόνισε πως κάθε άνοιγμα δραστηριότητας θα πρέπει να συνοδεύεται από τη διενέργεια τεστ αντιγόνου, ενώ ειδικά για τα self test είπε ότι θα πρέπει να δοκιμαστούν και στην πράξη για να αξιολογηθούν.

Επίσης, αναφερόμενος στο άνοιγμα του λιανεμπορίου στη Θεσσαλονίκη, δήλωσε ότι με βάση τα σημερινά επιδημιολογικά δεδομένα, είναι νωρίς να μιλάμε για κάτι τέτοι.