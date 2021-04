Πολιτική

Μητσοτάκης: σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για τα ζώα συντροφιάς

«Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο», είναι το μήνυμα του πρωθυπουργού για την Παγκόσμια Ημέρα Αδέσποτων Ζώων.

Μία διαφορετική επίσκεψη, στο καταφύγιο για άστεγα και εγκαταλελειμμένα ζώα στην Ηλιούπολη, πραγματοποίησε το Σάββατο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή και τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Αδέσποτων Ζώων.

Ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι υπεύθυνοι και οι εθελοντές στο καταφύγιο, το οποίο διαχειρίζεται η Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης, και τους συνεχάρη για την αγάπη και τη φροντίδα που παρέχουν στα ζώα.

«Εν όψει και της Παγκόσμιας Ημέρας Αδέσποτων ήθελα να βρεθώ μαζί σας, να σας ευχαριστήσω για τη σπουδαία δουλειά την οποία κάνετε και να συζητήσουμε, βέβαια, και για το καινούργιο νομοσχέδιο για τα ζώα συντροφιάς, το οποίο θα θέσουμε σε δημόσια διαβούλευση εντός των επόμενων 10 ημερών. Θα αναμένουμε με πολύ ενδιαφέρον τα σχόλιά σας και πιστεύω ότι θα μπορεί να έχει ψηφιστεί μέχρι τα τέλη Μαΐου», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνομιλώντας με την παλαιότερη εθελόντρια της δομής, Έμυ Παπαγιαννοπούλου, και τον δήμαρχο Ηλιούπολης Γιώργο Χατζηδάκη.

Το προσωπικό του καταφυγίου σημείωσε ότι συντάσσεται με τις πρόνοιες του υπό κατάρτιση νομοσχεδίου, που αποβλέπει στην επίλυση πολύπλευρων και χρόνιων προβλημάτων. Σύμφωνα με πληροφορίες ζήτησε από τον πρωθυπουργό να επιμείνει, ειδικά στο θέμα των στειρώσεων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι έχει ασχοληθεί προσωπικά με το ζήτημα των ζώων συντροφιάς και ότι το νομοσχέδιο είναι προϊόν εκτενούς προεργασίας, σε συνεννόηση με όλους τους ενδιαφερόμενους, όμως προσβλέπει σε γόνιμη συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση, ειδικά ανθρώπων της «πρώτης γραμμής» στα θέματα φιλοζωίας.

Ο πρωθυπουργός ένωσε τη φωνή του με τους ανθρώπους του καταφυγίου όσον αφορά τις υιοθεσίες, προτρέποντας τους πολίτες να υποδεχτούν με στοργή αδέσποτα ζώα ως μέλη της οικογένειάς τους: «Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο», είπε, και εξέφρασε επίσης τη στήριξή του για την οργανωμένη υιοθεσία από ανάδοχους στο εξωτερικό.





Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αδέσποτων Ζώων επισκέφτηκα το καταφύγιο αδέσποτων Ηλιούπολης. Συζήτησα για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν υπεύθυνοι και εθελοντές και για το νέο Ν/Σ για τα ζώα συντροφιάς.



Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο. pic.twitter.com/2eTLX3mt7Q — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) April 4, 2021

